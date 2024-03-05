Минфин ждет сокращения доли госпрограмм в жилищном кредитовании

5 марта. FINMARKET.RU - В Минфине считают, что доля льготных программ ипотеки в объеме ее выдач должна сократиться до 20–25%, в то время как сейчас на первичном рынке достигает 90%, пишет "Коммерсантъ". Способы и сроки выхода на этот уровень сейчас обсуждаются.

Банкиры не спорят, что рынок нужно сбалансировать, но призывают к осторожности. По мнению экспертов, слишком быстрое "избавление от зависимости" приведет к падению выдач ипотеки и цен на, создавая проблемы застройщикам, банкам и их уже получившимклиентам, чьи залоги обесценятся.

"Необходимо снижать общее влияние льготных программ на ипотечный рынок, сократить долю льготной ипотеки на рынке до 20–25%",— сообщили в Минфине 4 марта. По итогам 2023 года в общем объеме ипотечных займов на первичном рынке доля льготных программ достигала 90%, уточнили в министерстве.