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05 марта 2024 года 09:49

Минфин ждет сокращения доли госпрограмм в жилищном кредитовании

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Эрик Романенко/ТАСС
Эрик Романенко/ТАСС
5 марта. FINMARKET.RU - В Минфине считают, что доля льготных программ ипотеки в объеме ее выдач должна сократиться до 20–25%, в то время как сейчас на первичном рынке достигает 90%, пишет "Коммерсантъ". Способы и сроки выхода на этот уровень сейчас обсуждаются.

Банкиры не спорят, что рынок нужно сбалансировать, но призывают к осторожности. По мнению экспертов, слишком быстрое "избавление от зависимости" приведет к падению выдач ипотеки и цен на жилье, создавая проблемы застройщикам, банкам и их уже получившим кредиты клиентам, чьи залоги обесценятся.

"Необходимо снижать общее влияние льготных программ на ипотечный рынок, сократить долю льготной ипотеки на рынке до 20–25%",— сообщили в Минфине 4 марта. По итогам 2023 года в общем объеме ипотечных займов на первичном рынке доля льготных программ достигала 90%, уточнили в министерстве.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  жилье,  кредиты,  сокращение

 
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