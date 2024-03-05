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05 марта 2024 года 09:17
Объем рискованных инвестиций достиг семилетнего минимума
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DPA/ТАСС
5 марта. FINMARKET.RU - В 2023 году объем венчурных инвестиций в РФ достиг исторического минимума за последние семь лет — $118 млн. Как говорится в исследовании Агентства инноваций Москвы, по сравнению с 2022 годом значение этого показателя снизилось больше чем в десять раз. На фоне падения рискованных инвестиций мельчают и их объекты: количество сделок на рынке выросло на 10%, до 181, пишет "Коммерсант". Без учета крупных сделок 2022 года (на $840 млн) сокращение 2023 года составило 3,5 раза. Аналитики объясняют это ростом активности "бизнес-ангелов" (инвестируют небольшими чеками) — в 2023 году из-за сжатия рынка на них впервые пришлось более четверти (27%) вложений (для сравнения, в 2022 году — 8%). Возвращение рынка к росту возможно в 2024 году при стабилизации геополитической ситуации, полагают аналитики. Объем иностранных венчурных инвестиций (почти половина рынка) в 2023 году сократился еще сильнее: в 15 раз, до $55 млн ($814 млн в 2022 году), при этом 73% ($40 млн) было вложено в одну компанию — разработчика ультратонких умных контактных линз.
Опубликовано Финмаркет
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