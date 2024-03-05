Зарплатные ожидания женщин оказались ниже мужских

5 марта. FINMARKET.RU - В прошлом году женщины в среднем просили жалованье в 52 тыс. рублей. Это на 23 тыс., или 42%, меньше зарплатных ожиданий мужчин — 74 тыс. (по данным Росстата, это также средний заработок в России в 2023-м). Такие результаты показало мартовское исследование рекрутинговой платформы HeadHunter, пишут "Известия"

Анализ hh.ru показал, что чем старше соискательницы, тем выше разница в зарплатных ожиданиях. Женщины от 41 до 50 лет просят в среднем на 38 тыс., или 62%, меньше, чем мужчины в том же возрасте. При этом девочки 14–18 лет рассчитывают на жалованье лишь на 5 тыс. ниже, чем их сверстники.

Женщины склонны занижать свои зарплатные ожидания во всех профессиональных областях, говорится в исследовании. Наибольший разрыв — в сферах добычи сырья, консалтинга, сельского хозяйства, медицины и IT. Для работы в этих направлениях соискательницы запрашивают на 35–58 тыс. рублей меньше, чем мужчины.

Минимальная же разница (до 2,5 тыс.) наблюдается в строительстве, искусстве, развлечениях и массмедиа. А на управленческих позициях (в разных отраслях) женщины и вовсе рассчитывают на оклад в среднем на 5 тыс. больше, отметили в hh.ru.

Основные причины гендерного разрыва в зарплатных ожиданиях в том, что женщины обычно выбирают менее оплачиваемые сферы деятельности, сказала директор по аналитике и Data Science "Работа.ру" Елена Артемьева. Кроме того, у дам обычно более скромные амбиции в отношении карьерного роста, а также у них бывают длительные перерывы в карьере из-за декретного отпуска.