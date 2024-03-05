Власти готовят изменения в шкале НДФЛ и ставки налога на прибыль

5 марта. FINMARKET.RU - В правительстве начали работать над фискальными мерами, которые анонсировал Владимир Путин, сообщили "Ведомостям" близкий к кабмину источник, а также собеседник, знакомый с подготовкой поправок в Налоговый кодекс (НК). Минфин ведет эту работу уже с конца прошлого года, уточняют собеседники. По их словам, изменения в НК можно разбить на несколько групп. Первая касается работы над системой НДФЛ, в частности введения дополнительных ставок в прогрессивной шкале подоходного налога. По их словам, на данный момент нет готового решения, как именно усовершенствовать НДФЛ, – рассматривается масса разных вариантов. Но снижения начальной ставки в 13% среди них нет, уточнил один из собеседников. Вторая группа касается налога на прибыль. По сути, речь идет о повышении этого сбора, говорят источники. Конкретную величину они также не назвали. Наконец, еще один блок изменений – это налоговые льготы. Как по НДФЛ – их смогут получить граждане с более низкими доходами, – так и по налогу на прибыль – компании смогут претендовать на них в случае, если осуществляют капвложения.

Путин поручил правительству и парламенту подготовить конкретные предложения в ближайшее время. Когда изменения одобрят, их зафиксируют до 2030 г., пообещал президент.

Законодательные инициативы по дифференциации налогообложения, о которой говорил президент, уже подготовлены и будут представлены в правительство в этом году, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Их проработка будет вестись совместно с законодателями и бизнесом, добавил он.

Вопросы, озвученные в послании президента, будут проработаны, говорить о конкретных параметрах пока преждевременно, сказал "Ведомостям" представитель Минфина.

В экспертном сообществе по-разному оценивают макроэкономические последствия введения более справедливой системы налогообложения. Оценки экспертов разделились на три группы: одни уверены, что Россию ждет замедление роста ВВП из-за сокращения деловой активности компаний, другие, напротив, прогнозируют рост показателя ввиду притока инвестиций. Третья группа аналитиков сомневается, что реформа в принципе способна оказать существенное влияние на основные индикаторы, так как речь идет о перераспределении средств в экономике, а не об их изъятии.