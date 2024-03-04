.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Главное
Главная   /   Главное   /   Белорусскую микроэлектронику начали приравнивать к российской
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

04 марта 2024 года 09:25

Белорусскую микроэлектронику начали приравнивать к российской

 0
Антон Новодережкин/ТАСС
Антон Новодережкин/ТАСС
4 марта. FINMARKET.RU - Белорусскую микроэлектронику начали приравнивать к российской, первое подобное решение было принято в отношении аналоговых базовых матричных кристаллов (БМК): с помощью таких микросхем можно производить различные датчики, например, усилители сигналов. Об этом в кулуарах пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени" 20 февраля заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, пишут "Ведомости", со ссылкой на свои источники в отрасли.

Аналоговый БМК работает как "конструктор", и с его помощью можно реализовать массу различных вариантов устройств. Потенциальные потребители таких БМК - производители систем управления, измерения, контроля и прочей промышленной электроники, поясняет к. т. н., доцент Донского государственного технического университета Алексей Попов. В России сейчас такие не производятся, а производители электроники закупают в основном китайские БМК и - параллельным импортом - из недружественных стран, поясняет Попов. По его мнению, "принятие решения о том, что промышленная продукция и изделия производства Белоруссии будут признаваться локализованными в России, является весьма важным шагом в интеграции наших стран и принесет очевидный позитивный синергетический эффект от объединения научно-технических потенциалов".


Опубликовано Финмаркет
 
.
Ключевые слова:    РФ,  Белоруссия,  микроэлектроника

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.
.