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04 марта 2024 года 09:25
Белорусскую микроэлектронику начали приравнивать к российской
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Антон Новодережкин/ТАСС
4 марта. FINMARKET.RU - Белорусскую микроэлектронику начали приравнивать к российской, первое подобное решение было принято в отношении аналоговых базовых матричных кристаллов (БМК): с помощью таких микросхем можно производить различные датчики, например, усилители сигналов. Об этом в кулуарах пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени" 20 февраля заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, пишут "Ведомости", со ссылкой на свои источники в отрасли. Аналоговый БМК работает как "конструктор", и с его помощью можно реализовать массу различных вариантов устройств. Потенциальные потребители таких БМК - производители систем управления, измерения, контроля и прочей промышленной электроники, поясняет к. т. н., доцент Донского государственного технического университета Алексей Попов. В России сейчас такие не производятся, а производители электроники закупают в основном китайские БМК и - параллельным импортом - из недружественных стран, поясняет Попов. По его мнению, "принятие решения о том, что промышленная продукция и изделия производства Белоруссии будут признаваться локализованными в России, является весьма важным шагом в интеграции наших стран и принесет очевидный позитивный синергетический эффект от объединения научно-технических потенциалов".
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, Белоруссия, микроэлектроника
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