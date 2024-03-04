4 марта. FINMARKET.RU - Белорусскую микроэлектронику начали приравнивать к российской, первое подобное решение было принято в отношении аналоговых базовых матричных кристаллов (БМК): с помощью таких микросхем можно производить различные датчики, например, усилители сигналов. Об этом в кулуарах пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени" 20 февраля заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, пишут "Ведомости", со ссылкой на свои источники в отрасли.

Аналоговый БМК работает как "конструктор", и с его помощью можно реализовать массу различных вариантов устройств. Потенциальные потребители таких БМК - производители систем управления, измерения, контроля и прочей промышленной электроники, поясняет к. т. н., доцент Донского государственного технического университета Алексей Попов. В России сейчас такие не производятся, а производители электроники закупают в основном китайские БМК и - параллельным импортом - из недружественных стран, поясняет Попов. По его мнению, "принятие решения о том, что промышленная продукция и изделия производства Белоруссии будут признаваться локализованными в России, является весьма важным шагом в интеграции наших стран и принесет очевидный позитивный синергетический эффект от объединения научно-технических потенциалов".