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04 марта 2024 года 09:01
В этом году рынок могут покинуть около 15 банков
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Михаил Метцель/ТАСС
4 марта. FINMARKET.RU - В течение 2024 года количество российских банков может уменьшиться на 15, ожидают в рейтинговом агентстве "Эксперт РА". Как пояснила "Коммерсанту" директор агентства по банковским рейтингам Ксения Якушкина, около половины из прогнозного числа уходов банков с рынка будет приходиться на отзывы лицензий (сейчас действуют лицензии 322 банков), все остальное - на прочие причины, такие как добровольная сдача лицензий, плановая реорганизация, сделки слияний и поглощений (М&A). За 2 месяца т.г. ЦБ вывел с рынка сразу двух игроков. Уход Киви-банка оказал системное воздействие на многие другие кредитные организации, в том числе крупные, использовавшие его платежные сервисы. Отзыв лицензии "Гефеста" из четвертой сотни прошел незаметно. Отзывы лицензий, считают в "Эксперт РА", могут коснуться преимущественно банков за пределами топ-100, многие из которых "не имеют сильных точек роста бизнеса". Финансовый эксперт Андрей Бархота полагает, что внимание ЦБ привлекут "банки из второй сотни по размеру активов, которые в том числе активно занимаются конвертацией денег в криптокошельки и транзитом денежных средств в рамках нелегального оборота". Таким образом, в зоне риска кредитные организации, в бизнесе которых невысока доля кредитования, но много ликвидных активов на балансе, в том числе денег на корсчетах и ценных бумаг.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, банки, количество, сокращение, Эксперт РА
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