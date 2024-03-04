В этом году рынок могут покинуть около 15 банков

4 марта. FINMARKET.RU - В течение 2024 годароссийских банков может уменьшиться на 15, ожидают в рейтинговом агентстве "Эксперт РА". Как пояснила "Коммерсанту" директор агентства по банковским рейтингам Ксения Якушкина, около половины из прогнозного числа уходов банков с рынка будет приходиться на отзывы лицензий (сейчас действуют лицензии 322 банков), все остальное - на прочие причины, такие как добровольная сдача лицензий, плановая реорганизация, сделки слияний и поглощений (М&A).

За 2 месяца т.г. ЦБ вывел с рынка сразу двух игроков. Уход Киви-банка оказал системное воздействие на многие другие кредитные организации, в том числе крупные, использовавшие его платежные сервисы. Отзыв лицензии "Гефеста" из четвертой сотни прошел незаметно.

Отзывы лицензий, считают в "Эксперт РА", могут коснуться преимущественно банков за пределами топ-100, многие из которых "не имеют сильных точек роста бизнеса".

Финансовый эксперт Андрей Бархота полагает, что внимание ЦБ привлекут "банки из второй сотни по размеру активов, которые в том числе активно занимаются конвертацией денег в криптокошельки и транзитом денежных средств в рамках нелегального оборота". Таким образом, в зоне риска кредитные организации, в бизнесе которых невысока доля кредитования, но много ликвидных активов на балансе, в том числе денег на корсчетах и ценных бумаг.