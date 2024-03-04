Зарплатные предложения в РФ выросли почти на 19%

4 марта. FINMARKET.RU - В России по сравнению с началом прошлого года зарплатныеувеличились в среднем на 18,5%, сообщила "Известиям" директор по аналитике и Data Science "Работы.ру" Елена Артемьева. Самые большие темпы показала сфера красоты и здоровья - на 27%, сообщила она.

"Также заметно вырослив вакансиях для соискателей без опыта и в предложениях по стажировкам и работе для студентов - на 23%. На 21% в среднем увеличились предложения в сфере услуг", - отметила Артемьева.

В послании Федеральному собранию 29 февраля Владимир Путин заявил, что зарплаты будут расти, в том числе за счет минимального размера оплаты труда. "К 2030 году МРОТ должен увеличиться еще почти вдвое - до 35 тыс. Это, безусловно, отразится на размере социальных пособий, зарплат в бюджетной сфере и в отраслях экономики", - сказал президент, добавив, что доля зарплат в ВВП России должна вырасти.

Главная причина увеличения зарплатных предложений - рост МРОТ с 1 января 2024 года до 19242 рублей, это влечет за собой повышение окладов и выступает сигналом, что цена рабочей силы увеличена, отметила управляющий партнер Key Consulting Group, член московского регионального отделения "Деловой России" Анастасия Зыкова.

Также на тенденцию влияет конкуренция за кадры на рынке труда: компании хотят привлечь или удержать квалифицированных сотрудников, пояснила заведующая кафедрой "Государственное и муниципальное управление" Финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина. Оплата растет и на фоне инфляции - это способ компенсации частичной потери покупательной способности, полагает она.

"Кроме того, влияют экономический рост отдельных отраслей или компаний, увеличение производительности труда и повышение спроса на некоторые специальности", - заявила Панина.