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04 марта 2024 года 08:05
Россия выступает за соблюдение честной конкуренции на газовом рынке - Путин
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Владимир Смирнов/ТАСС
4 марта. FINMARKET.RU - Россия выступает за соблюдение принципов честной конкуренции, а также надёжную защиту законных интересов газовых экспортёров, говорится в послании президента РФ Владимира Путина Форуму стран-экспортеров газа (ФСЭГ), опубликованном на сайте Кремля. "Налицо серьёзные проблемы и трудности, обусловленные нарушением устоявшихся транспортных и логистических цепочек, обострением конфликтов во многих районах добычи углеводородного сырья и угрозой террористических атак на объекты энергетической инфраструктуры", - заявил президент. "Исходим из того, что непременными условиями стабильного функционирования международного энергетического рынка должны оставаться строгое соблюдение принципов честной конкуренции, а также надёжная защита законных интересов газовых экспортёров - на недискриминационной основе, без каких-либо противоправных односторонних барьеров и ограничений", - подчеркнул он. РФ - за международное сотрудничество в защите газовой инфраструктуры Россия выступает за широкое международное сотрудничество для защиты критически важной газовой инфраструктуры, а также видит необходимость в наращивании усилий для развития финансового и страхового обеспечения экспорта энергоресурсов, не зависящего от западных финансовых институтов. Кроме прежних проблемных явлений в мировой энергетике (медленное восстановление после пандемии коронавируса, недоинвестирование в нефтегазовый сектор, проинфляционная монетарная политика ведущих мировых экономик, несбалансированная энергоклиматическая политика ряда ведущих экономик в целях форсированной декарбонизации) энергетический сектор столкнулся с новыми вызовами, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в ходе встречи Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). "Геополитический фактор стал определять развитие мировой энергетики, резко изменил представление об энергетической безопасности. Нелегитимные односторонние ограничения недружественных стран привели к дестабилизации мировых энергетических рынков. Об этом по собственному опыту известно и другим участникам ФСЭГ (Ирану и Венесуэле)", - заметил Шульгинов. "Как никогда актуальны вопросы энергетической безопасности и защиты энерготранспортной инфраструктуры. Сейчас страны-инициаторы односторонних ограничений, которые попытались ограничить возможности развития российского ТЭК и изолировать его от мировой энергетической системы, сами столкнулись с неблагоприятными экономическими последствиями. В качестве "антикризисных мер" - вводят механизм "совместных закупок природного газа", который является нерыночным инструментом с целью навязывания своих условий поставщикам трубопроводного газа и СПГ из отдельных стран и, как следствие, их дискриминации", - подчеркнул министр. По мнению Шульгинова, внедрение подобных механизмов подрывает принципы свободного рынка и несет негативные последствия для развития газовой отрасли, а глобальная тенденция роста спроса на природный газ продолжает доминировать. "С помощью природного газа можно достичь климатической нейтральности, не обременяя мировую экономику чрезмерными финансовыми затратами", - уверен министр. Шульгинов напомнил, что РФ продолжает переориентацию экспорта газа на новые рынки с акцентом на укрепление сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, развиваются новые СПГ-кластеры, идет работа "над раскрытием потенциала транспортных коридоров, которые позволят увеличить мобильность российских энергоресурсов". "Видим необходимость в наращивании усилий для развития финансового и страхового обеспечения экспорта энергоресурсов, не зависящего от западных финансовых институтов. Речь, в первую очередь, о расширении расчетов в ликвидных национальных валютах. С рядом стран уже работаем полноценно в них", - подчеркнул министр. "В контексте энергобезопасности необходимо широкое международное сотрудничество для защиты критически важной газовой инфраструктуры. Данное направление нашло отражение в тексте Алжирской декларации", - считает Шульгинов.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, мир, газ, сотрудничество
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