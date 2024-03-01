Послание президента РФ закладывает решения для выхода экономики на устойчивый рост

1 марта. FINMARKET.RU -президента РФ представляет собой комплексную программу в том числе развития экономики, которая закладывает необходимые решения для поддержания текущей позитивной динамики с ускорением роста до 3% к 2030 году, заявил журналистам главаРФ Максим Решетников.

"Мощный каркас экономических решений, который сейчас был озвучен в послании и будет заложен в план действий, насыщен ресурсами, позволит поддержать позитивную динамику, которая сейчас есть с выходом на рост экономики в 3% к 2030 году (в 2024 году министерством ожидается рост выше 2%). Окончательные цифры по динамике (экономики до 2030 года) в апреле представим", - сказал министр в кулуарах министерской конференции ВТО в Абу-Даби.

По его словам, "послание президента само по себе представляет по сути комплексную программу до 2030 года, там много треков обозначено и из того, что особо значимо для экономики, в том числе все, что касается развития экономики предложения".

В частности, сказал министр, большая повестка заявлена по нацпроекту технологического лидерства - "здесь как раз в основе собственные технологии, которые должны поддержать экономику предложения - это станкостроение, микроэлектроника, беспилотники и так далее".

"Мы, как отраслевое ведомство, очень ценим, что президент уделил такое внимание туризму - пять курортов (круглогодичных морских), и в целом по поддержке туризма было сказано много... Сейчас нацпроект доделываем", - также отметил он.

"Большое значение президент уделил теме инвестиций, в том числе и финансовым аспектам, что наша финансовая система должна предоставлять экономике требуемые инвестиции - это тоже прозвучало", - сказал глава Минэкономразвития. Кроме того, по его словам, "очень значимо прозвучала тема, связанная с поддержкой регионов - это и списание задолженности при условии, что регионы будут направлять средства на поддержку инфраструктуры".

"Тема производительности труда, более того - расширение на социальные сферы - также прозвучала, это важно, потому что у нас все-таки в секторе госуправления есть резервы для повышения производительности труда, и в социальной сфере в том числе", - сказал министр.

"Важно, что президент поддержал продолжение тех инструментов, которые за эти годы были наработаны. Понятно, что любой инструмент вначале запускаешь, но его все равно потом приходится донастраивать. Эти инструменты, которые в последние годы донастраивались - они сейчас на пике эффективности находятся", - заявил Решетников.