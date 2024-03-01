К 2030 году доля МСП в экономике может вырасти до 25%

1 марта. FINMARKET.RU - Вклад малого и среднего бизнеса в ВВП может вырасти до 25% к 2030-му благодаря перечисленным в послании президента мерам стимулирования компаний, а также крупным расходам на поддержку граждан и развитие инфраструктурных проектов. Такойдал "Известиям" глава "Опоры России" Александр Калинин. 29 февраля Владимир Путин, в частности, поручил разработать механизм плавного увеличения налоговой нагрузки для растущего бизнеса, ввести амнистию для тех, кто раньше дробил фирмы, а также - внедрить риск-ориентированный подход к проверкам и дать возможность компаниям взять "кредитные каникулы" раз в пять лет. Общий посыл в том, что российская экономика должна перейти от сырьевой к высокотехнологичной, в которой локомотивом станет частное предпринимательство, считают эксперты и представители бизнеса.

В ТПП уверены, что обеление предпринимателей обеспечит дополнительные налоговые поступления в бюджет. При этом важно резко не повышать нагрузку и зафиксировать действующие нормы Налогового кодекса на пять лет, считает глава бизнес-объединения Сергей Катырин. Сейчас, по его словам, те или иные поправки в НК вносятся в среднем раз в 13 дней.

Президент представил планы по выделению беспрецедентных средств на поддержку граждан и развитие экономики, которые исчисляются триллионами рублей - это и увеличение социальных выплат и МРОТ, и расходы на инфраструктуру, строительство дорог, туризм, напомнил глава "Опоры России". Он подчеркнул: начисление этих средств создает спрос, в том числе на продукцию- это также поддержит бизнес. По прогнозам Калинина, благодаря объявленным в послании мерам поддержки и стимулирования малый и средний бизнес будет активно развиваться. Его вклад в ВВП к 2030 году вполне может достичь 25% против 21% на 2022 год, спрогнозировал глава бизнес-объединения. Он добавил, что важно не только количественное, но и качественное развитие МСП.

По прогнозам Валентина Макарова из "Руссофта", за шесть лет РФ может увеличить экспорт IT-продукции втрое. Но для этого требуется не просто заниматься продвижением отдельных программных продуктов и услуг - необходимо выводить на международные рынки платформенные решения, разрабатывать и внедрять их вместе с партнерами из дружественных стран, считает эксперт.