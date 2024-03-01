Сроки поставок новых гражданских самолетов сдвигаются

1 марта. FINMARKET.RU - Минпромторг и госкорпорация "Ростех" официально объявили о переносе сроков поставок всех российских пассажирских самолетов, разрабатываемых для замещения западного флота,- SJ-100, МС-21, Ту-214 и Ил-114-300. Поставки должны были начаться в 2024 году, но теперь сдвинуты на 2025-2026 годы. Кроме того, по данным "Коммерсанта" , сертификация самолета "Байкал" Уральского завода гражданской авиации перенесена на 2024 год, начало поставок - на 2025 год.

Характеристики всех этих самолетов по разным причинам не соответствуют изначально заявленным, из-за чего они не успевают пройти сертификацию.

Так, для флагмана российского флота МС-21-310 ключевой проблемой стал более тяжелый планер. Основной проблемой SJ-100 стал двигатель ПД-8, который на испытаниях пока не подтвердил свои характеристики.

В Минпромторге уточнили, что уже сформирован задел самолетов: "В частности, 16 "Суперджетов" и 12 МС-21 находятся в разной степени готовности и будут оснащаться российскими системами по мере их поступления". В ведомстве рассчитывают, что это позволит после завершения испытаний обеспечить "догоночный график выпуска и поставки лайнеров, чтобы в целом реализовать пополнение флота 600 самолетами к 2030 году".

Оценивая реалистичность прогноза выпуска до 2030 года, следует учитывать две ключевые проблемы, говорит исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев: наличие подготовленного персонала и парка станков, а также финансирования. Сегодня возможности российской промышленности приоритизированы под задачи гособоронзаказа. Мощнейшим стимулом для производства гражданской авиатехники стало бы окончание СВО. "Высвободятся мощности и, что самое важное, специалисты", - пояснил Пантелеев. Часть экспертов считает планы невыполнимыми, ожидает к 2027 году дефицита флота и предполагает, что перевозчикам придется искать самолеты в дружественных странах.