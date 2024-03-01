Банки повышают ставки по вкладам в юанях

1 марта. FINMARKET.RU - В феврале сразу несколько крупных банков улучшили условия по своим вкладам в юанях. Максимальные ставки по ним теперь достигают 4,5%, хотя годом ранее были в полтора-два раза ниже. Связано это, как отмечают опрошенные "Российской газетой" эксперты, с потребностью банков в китайской валюте: все больше кредитов выдается в юанях, что требует соответствующих пассивов. Но даже такой рост доходности не перекрывает привлекательность рублевых депозитов, сложившуюся в последние месяцы.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Россельхозбанка, с 26 февраля максимальная ставка по вкладу в юанях достигла 4,5% годовых. Действует она при открытии депозита на год. При выборе вклада на шесть-девять месяцев ставка составит 4-4,25% соответственно, а на три месяца - 3%. ВТБ в среднем повысил ставки на 1,1 процентного пункта - в третьей декаде февраля. Максимальная доходность по юаневому вкладу теперь составляет 4,52% годовых - с учетом капитализации процентов и при открытии на три года. В базовом варианте она равняется 3,75-4,2% на сроки от трех месяцев до двух лет.

ПСБ тоже увеличил ставки в феврале: cейчас они варьируются от 3 до 4% в зависимости от выбранных условий. В банке "Санкт-Петербург" диапазон больше - 2-4,3%. Экспобанк с февраля предлагает доходность до 4,1%, Газпромбанк - до 4%. По данным "Финуслуг", средние ставки по годовым вкладам в юанях в топ-50 банках сейчас составляют 3,14%, увеличившись с конца января на 0,24 процентного пункта.

Повышение ставок, по словам руководителя группы депозитов банка "Санкт-Петербург" Эльвира Максимова, говорит о нарастающем спросе на данную валюту внутри страны. Как отметил Марат Муллагалиев, вице-президент ПСБ, вкладчики все активнее используют юани для диверсификации сбережений.

"По итогам 2023 года объём средств физлиц в китайской валюте вырос почти в полтора раза в российской банковской системе, и сегодня юань занимает уже около четверти в валютных накоплениях", - указывает старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер. Интерес клиентов к сберегательным инструментам в юанях, как отмечает он, существенно вырос. Ставки при этом только за прошлый год увеличились более чем в два раза. К концу года, как прогнозируют в ВТБ, юань займет около трети в валютных сбережениях россиян, сместив пока еще лидирующий доллар. Средние ставки по вкладам в "токсичных валютах" остаются минимальными - менее 1%.