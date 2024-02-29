Российские производители телевизоров пробиваются в реестр

29 февраля. FINMARKET.RU - Производители телевизоров обсуждают с Минпромторгом возможность изменения требований к внесению этих устройств вминистерства, чтобы получить преимущества при госзакупках, пишет "Коммерсантъ"

Кроме того, по словам представителя ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК (туда входят Samsung, DNS, Huawei и др.) Антона Гуськова, она обсуждает с Минпромторгом упрощение процедуры таможенного оформления продукции, поставляемой на конкретные предприятия по производству телевизоров по технологии SKD (крупноузловая сборка).

"При таможенном оформлении комплектов запчастей таможенные органы зачастую классифицируют их не как комплекты, а как готовые изделия и доначисляют к уплате соответствующую таможенную пошлину в 10%, но не менее 25,5 евро за единицу товара. Мы предлагаем опустить пошлину до 0%, что даст серьезный импульс для развития производства в России", - уточнил Гуськов.