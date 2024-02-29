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29 февраля 2024 года 09:55
Коллекторов за навязчивость ждут миллионные штрафы
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Валерий Шарифулин/ТАСС
29 февраля. FINMARKET.RU - В России установят штрафы за навязчивое общение взыскателей долгов с гражданами. Для физлиц размер взыскания может составить от 50 до 500 тыс. рублей, должностных лиц - от 100 тыс. до 1 млн или дисквалификацию на срок до одного года, для юрлиц - до 2 млн рублей. Такой законопроект с поправками в КоАП подготовил Минюст, пишут "Известия". Как говорится в пояснительной записке, законопроект был разработан в связи с внесением в 2023 году поправок, в том числе ужесточающих регламент общения кредиторов и должников. Эти нормы имели отложенный характер и вступили в силу с 1 февраля этого года. С этой даты неплательщик может отказаться от личного общения со взыскателями (коллекторы, МФО или банки), выбрав иной способ для диалога. В том числе письменно по указанному им адресу или электронной почте, через нотариат или портал "Госуслуги". Что касается кредиторов, то они при каждом обращении к должнику обязаны теперь сообщать имя, идентификационный код, присвоенный сотруднику организацией, полное наименование кредитора, информацию о размере долга. Кроме того, если раньше ограничения распространялись только на коллекторов, то теперь под них подпадают банки и МФО. При этом новые ограничения не устанавливали меры ответственности для взыскателей, которые Минюст и предлагает добавить через поправки в КоАП. Также министерство считает необходимым ввести для коллекторов отдельные штрафы за неисполнение решений органов исполнительной власти об ограничении способов взаимодействия с должником. За это должностным лицам будет грозить наказание от 50 тыс. до 100 тыс. рублей или дисквалификация до 1 года, для юрлиц - от 200 до 300 тыс. рублей. Источник, близкий к Минюсту, сообщил, что инициатива может быть внесена в кабмин в марте, а в Госдуму - в октябре этого года. В Госдуме о готовности поддержать инициативу Минюста сообщили в большинстве фракций.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, коллекторы, штрафы, законопроект
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