Коллекторов за навязчивость ждут миллионные штрафы

29 февраля. FINMARKET.RU - В России установятза навязчивое общение взыскателей долгов с гражданами. Для физлиц размер взыскания может составить от 50 до 500 тыс. рублей, должностных лиц - от 100 тыс. до 1 млн или дисквалификацию на срок до одного года, для юрлиц - до 2 млн рублей. Такойс поправками в КоАП подготовил Минюст, пишут "Известия"

Как говорится в пояснительной записке, законопроект был разработан в связи с внесением в 2023 году поправок, в том числе ужесточающих регламент общения кредиторов и должников. Эти нормы имели отложенный характер и вступили в силу с 1 февраля этого года. С этой даты неплательщик может отказаться от личного общения со взыскателями (коллекторы, МФО или банки), выбрав иной способ для диалога. В том числе письменно по указанному им адресу или электронной почте, через нотариат или портал "Госуслуги".

Что касается кредиторов, то они при каждом обращении к должнику обязаны теперь сообщать имя, идентификационный код, присвоенный сотруднику организацией, полное наименование кредитора, информацию о размере долга. Кроме того, если раньше ограничения распространялись только на коллекторов, то теперь под них подпадают банки и МФО.

При этом новые ограничения не устанавливали меры ответственности для взыскателей, которые Минюст и предлагает добавить через поправки в КоАП.

Также министерство считает необходимым ввести для коллекторов отдельные штрафы за неисполнение решений органов исполнительной власти об ограничении способов взаимодействия с должником. За это должностным лицам будет грозить наказание от 50 тыс. до 100 тыс. рублей или дисквалификация до 1 года, для юрлиц - от 200 до 300 тыс. рублей.

Источник, близкий к Минюсту, сообщил, что инициатива может быть внесена в кабмин в марте, а в Госдуму - в октябре этого года. В Госдуме о готовности поддержать инициативу Минюста сообщили в большинстве фракций.