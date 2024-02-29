Как снизить средний срок платежа

29 февраля. FINMARKET.RU - Ограничения ряда турецких и китайских банков на прямые расчеты с Россией привели к тому, что средний срок оплаты увеличился до 7-10 дней из-за проведения транзакций через третьи страны, рассказали "Ведомостям" в логистических компаниях. Издание поговорило с представителями STS Logistics, "ПЭК: Global", Nawinia, Prime Shipping Agency LLC.

Проблемы с платежами у отечественных компаний возникли в январе-феврале: банки Турции и Китая стали чаще отклонять оплату. Чтобы избежать проблем с переводом денежных средств, необходимо регулярно расширять количество зарубежных банков-партнеров - это позволит перестроить финансовые потоки, даже если большая часть площадок приостановит прием платежей из России, отметила основатель мультисервисной платформы для бизнеса Digital ВЭД Анна Фомичева.

Дополнительно она рекомендует открывать счета в глобальных платежных системах, таких как PingPong Payments, которые упрощают международные переводы для продавцов, покупателей и поставщиков. Только для этого юридическое лицо должно быть зарегистрировано в другой стране, отметил она, например, можно открыть торговый дом в Гонконге и уже на него открывать счет в системе.

Стоит запустить сеть зарубежных клиринговых центров, которые помогут российским компаниям организовать безналичные расчеты, например, за ценные бумаги или путем взаимозачета, отметил руководитель отдела развития регулярной логистики компании Иван Савушкин. Это позволит ускоритьи переводы, а также сократить затраты на хранение и транспортировку денежных средств.