Что изменится в жизни россиян с 1 марта

29 февраля. FINMARKET.RU - Март традиционно начнется с праздников. Вторая неделя месяца закончится длинными выходными 8-го, 9-го и 10-го числа. 7 марта — сокращенный рабочий день. Кроме того, с началом весны договора ОСАГО можно будет заключать на один день, требования к ипотеке ужесточат, а компенсации для вкладчиков банков, у которых отозвали лицензию, можно будет оформить онлайн. О том, какие еще нововведения вступают в силу в марте 2024 года пишут "Известия"..

С 1 марта в России обещают повысить размер выплат медицинским работникам в малых городах и селах. Об этом Владимир Путин объявил в середине февраля. В городах с населением от 50 тыс. до 100 тыс. человек врачи дополнительно к зарплате будут получать 29 тыс. рублей, а средний медперсонал — 13 тыс. рублей. Для работающих в местах, где проживают менее 50 тыс. человек, ежемесячная надбавка составит 50 тыс. и 30 тыс. рублей соответственно.

Также с началом весны устанавливается новый минимальный размер оплаты труда для высококвалифицированных иностранных специалистов — он не может быть меньше 750 тыс. рублей за квартал. Таким образом, ежемесячный доход ВКС должен составлять в среднем 250 тыс. рублей, до марта он был около 167 тыс. рублей. Если компания нарушит принятое правило, то на два года лишится права привлекать к работе таких сотрудников.

ВКС считаются иностранные граждане, обладающие определенным опытом, навыками или достижениями в определенной профессиональной области. Часто это специалисты в области IT, врачи и ученые.

Банк России с 1 марта ужесточит условия выдачи ипотечных кредитов. Это связано с существенным ухудшением стандартов кредитования на фоне его быстрого роста.

Надбавки к коэффициентам риска повысят для кредитов, выдаваемых гражданам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН). Например, при ПДН заемщика более 80% и первоначальном взносе 10–15% надбавка составит 9 (сейчас — 6), со взносом 20–30% — 7 (вместо 3), от 50% надбавка к коэффициенту риска будет 5 (до этого — 1).

Требования могут смягчиться, если ситуация стабилизируется, сообщила пресс-служба ЦБ.

2 марта вступает в силу закон, позволяющий заключать на общих основаниях договор автогражданской ответственности на период от одного дня до трех месяцев и от трех месяцев до года. Он начнет действовать через три дня после даты подачи страховщику документов, если стороны не согласуют более короткий период. До этого оформить ОСАГО на срок менее года разрешалось только в строго определенных случаях.

Стоимость краткосрочной страховки будет ниже годовой за счет применения понижающего коэффициента, который устанавливается страховщиком. Другие действующие коэффициенты, установленные Банком России (стаж и возраст водителя, коэффициент бонус-малус, мощности автомобиля и т. д.) останутся без изменений. Таким образом, расчет цены полиса определится с учетом уровня риск-профиля автовладельца.

С 1 марта на территорииначнет действовать запрет на популяризацию VPN-сервисов, а также других средств по обходу блокировок.

«В соответствии с законодательством в России запрещена работа средств обхода блокировок доступа к противоправному контенту с февраля 2020 года», — говорится в сообщении Роскомнадзора.

VPN-сервисы относятся к таким средствам, если при их использовании не ограничивается доступ к запрещенным ресурсам, добавили в ведомстве.

Клиенты банков, у которых отозвали лицензию, с начала месяца смогут получить компенсацию по счетам и вкладам онлайн. Для этого нужно запросить выплату на сайте Агентства по страхованию вкладов или на портале «Госуслуги». АСВ перечислит средства на указанный счет. При этом величина возврата не изменится: до 1,4 млн рублей со всех счетов и вкладов лишенного лицензии банка в совокупности на одного человека. Прежний способ получить возмещение через заявление в банк-агент остается актуальным.

Кроме того, с 25 марта расширится система страхования вкладов — в нее войдут депозиты компаний малого и среднего бизнеса, а также вклады адвокатов и нотариусов.

Маркировка и учет сельскохозяйственных животных станут обязательными с весны 2024 года. Нововведение коснется в том числе крупного рогатого скота, свиней, домашней птицы, коз и овец, оленей, верблюдов, пчел, выращенных рыб. Каждое животное или группа животных получит уникальный буквенно-цифровой идентификационный номер. Информацию о них занесут в единую базу данных.

Маркирование животного — ответственность владельца, поэтому проводить его придется за свой счет. А вот сам учет Россельхознадзор будет вести бесплатно.

Также с 1 марта 2024 года изменятся требования по содержанию каждого вида животных в зоомагазинах. В местах торговли будет разрешено находиться только здоровым зверям при наличии ветеринарного документа, заболевшую живность придется изолировать и лечить.

С марта на бутылках вина должна указываться информация не только о сорте, месте происхождения и годе сбора урожая, но и о производителе. Соответствующий ФЗ также определяет размер шрифта — не менее 8 пунктов в случае данных о производителе и не менее 12 — для года сбора урожая и места его происхождения. Продукцией со старыми этикетками можно торговать до реализации или до окончания ее срока годности.

Также с 1-го числа вступит в силу закон о госрегулировании производства и оборота табачных изделий. Теперь лицензии подлежат производство, хранение и поставка табачной и никотинсодержащей продукции и сырья для их выпуска, импорт и экспорт, а также закупка для реализации в магазинах беспошлинной торговли.

С 1 марта 2024 года по 1 марта 2025-го желающие заняться предпринимательством смогут открыть свое дело в рамках сервиса «Старт бизнеса онлайн». Он реализуется правительством в режиме эксперимента при участии Минфина, Банка России, Росфинмониторинга и АО «Центр биометрических технологий» и координируется ФНС России.

Проект позволяет за один день полностью дистанционно зарегистрировать ИП или юрлицо, открыть счет в банке и получить электронную подпись без личного обращения в удостоверяющий центр налоговой службы. На всех этапах для подтверждения личности заявителя будет использоваться единая биометрическая система.

С 1 марта начнут действовать поправки в постановление правительства РФ от 19 ноября 2014 года №1221. Теперь компании смогут в течение пяти дней получить разрешение о присвоении или аннулировании адреса, если соответствующее заявление было подано в электронном виде. Раньше на это могло уйти 10 рабочих дней, этот срок сохраняется при подаче документа в бумажной форме.

Кроме того, однозначно определены случаи и условия проактивного присвоения или аннулирования адресов уполномоченными органами местного самоуправления. Это ускорит процесс присвоения адресов, так как больше не придется дожидаться заявления от собственника.

Услуга будет дополняться выпиской из Государственного адресного реестра (ГАР) об адресе объекта, в случае отсутствия необходимых сведений компании направят соответствующее уведомление.