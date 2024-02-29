Запрет экспорта бензинов на полгода - превентивная мера - Новак

29 февраля. FINMARKET.RU -экспорта автомобильных бензинов, который правительствопланирует ввести с 1 марта сроком на полгода, является превентивной мерой и может быть отменен в случае насыщения рынка, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Ситуация на внутреннем рынке нефтепродуктов стабильная. Эта мера превентивная, то есть на сегодня нет никаких дефицитов - мы смотрим вперед и обеспечиваем баланс спроса и предложения на будущее. Эта мера будет действовать только по автомобильным бензинам и будет применена с 1 марта на 6 месяцев", - сказал он.

"Учитывая рост спроса, который ожидается весной и летом, в условиях, когда один из НПЗ остановлен на аварийный ремонт, необходимость запрета экспорта вызвана тем, что мера должна повысить эффективность и поставить дополнительные объемы бензинов на внутренний рынок для обеспечения балансировки рынка", - добавил вице-премьер РФ.

Новак подчеркнул, что "при насыщении рынка, излишках, естественно, будут приняты меры по отмене запрета".

По его словам, запрет экспорта, это одна из многих мер, которые обеспечивают баланс спроса и предложения на рынке и его стабилизацию. "Применяются разные инструменты, в том числе совершенствование работы биржи, увеличение нормативов поставок на бирже, корректирование графиков ремонтов, увеличение объемов производства и загрузки НПЗ, транспортно-логистическая поддержка для реализации нефти и нефтепродуктов на внутреннем рынке", - добавил он.

В интервью телеканалу "Россия24" Новак заметил, что главная задача, чтобы цены на АЗС не росли выше инфляции, чтобы цены позволяли формировать экономику НПЗ, мелкооптового сегмента.

"Мы постоянно проводим взаимодействие с нефтяными компаниями и ведомствами, чтобы обеспечить рынок в полном объеме топливом. Для этого корректируются графики ремонтов, обеспечивается более полная загрузка НПЗ в нужные сроки, в моменты, когда нужно наполнить рынок, чтобы не давило на цены", - заметил Новак.

По его словам, запрет экспорта - одна из мер, которая "прекрасно показала себя осенью, когда нужно было обеспечить наполнение рынка". "Шесть месяцев - это стандартный срок. В течение этого времени может быть принято любое решение. При необходимости, если рынок переполнен, может быть и отмена. Поэтому нормативно принимается решение на шесть месяцев. В течение этого времени ситуация в постоянном режиме мониторится", - сказал Новак.

"У нас летний рост спроса, при этом, как вы знаете, на Нижегородском НПЗ в начале месяца произошла аварийная ситуация - вышел из строя компрессор, который в свою очередь требует ремонта. И в этот период снижено производство бензина, чтобы обеспечить компенсацию, мы увеличили производство на других НПЗ, также объем, который ранее поставлялся на, поставлен на внутренний рынок. Это меры, которые обеспечивали баланс производства, баланс спроса и обеспечение стабильной работы нашего рынка", - сказал Новак.

Комментируя, могут ли в результате такой меры цены на АЗС снизиться, Новак заметил: "С 1 января мы видим стабильную ситуацию на АЗС, цены не повышались, несмотря на то, что инфляция есть, а на некоторых даже наблюдали снижение".

Он подчеркнул, что запрет на экспорт дизтоплива не установлен, потому что этого вида топлива производится в стране в два раза больше, чем потребляется. "Что касается посевной, сельхозтоваропроизводители используют дизельное топливо. На дизельное топливо запрета не было установлено, потому что дизеля производится в стране в два раза больше по сравнению с потреблением, здесь ситуация стабильная. Ежегодно между министерством энергетики и министерством сельского хозяйства подписывается график поставок сельхозпроизводителям по заявкам регионов", - сказал Новак.