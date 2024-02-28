В январе промпроизводство в РФ выросло на 4,6%

Рост промпроизводства в РФ в январе ускорился до 4,6% после 2,7% в декабре, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 4,0%. Рост в обрабатывающих отраслях ускорился до 7,5% с 5,1% в декабре, в добывающем секторе рост составил 0,8% после снижения на 1,1%

28 февраля. FINMARKET.RU - В январе 2024 года промышленное производство в РФ выросло на 4,6% по сравнению с январем 2023 года, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В декабревыросло на 2,7%, в ноябре - на 4,5%, в октябре рост показателя составлял 5,3%. За 2023 год рос показателя составил 3,5%после роста на 0,7% в 2022 году.

По сравнению с декабрем промпроизводство в январе снизилось на 19,9%.

С исключением сезонного и календарного факторов в январе 2024 года, по оценке Росстата, промышленность увеличилась на 0,7% после нулевого изменения месяцем ранее.

Динамика показателя за январь оказалась сильнее прогнозов аналитиков. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале февраля, предусматривал повышение промпроизводства на 4,0% в годовом выражении.

В 2024 году экономисты ожидают замедление роста в промышленности до 1,9%, в 2025 году они ждут роста промпроизводства на 2,1%.

В январе 2024 года ускорился рост в обрабатывающих отраслях - до 7,5% в годовом сравнении с 5,1% в декабре.

В добывающем секторе в январе 2024 года рост составил 0,8% в годовом выражении после снижения на 1,1% в декабре.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха в январе был зафиксирован рост на 4,6% после роста на 1,6% в декабре.

В сфере водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов рост в январе составил 3,5% после роста на 5,4% в декабре.

Отрасли, показавшие в январе 2024 года рост по сравнению с январем 2023 года: выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий - 54,6%; производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - 50,2%; производство мебели - 34,1%; производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - 19,8%; производство прочих транспортных средств (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - 12,9%; выпуск электрического оборудования - 11,7%; производство продуктов питания - 8,0%, напитков - 4,4%; производство текстильных изделий - 14,9%, одежды - 5,1%; производство кожи и изделий из кожи - 27,4%; обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки - 12,2%, производство бумаги - 7,5%; производство машин и оборудования, не включенного в другие группировки (в том числе станкостроение, выпуск металлургического, горнодобывающего оборудования, сельскохозяйственной техники и т.п.) - 8,0%; производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях - 8,2%; производство химических веществ и химических продуктов - 6,8%; производство табачных изделий - 3,4%; добыча угля - 3,7%; металлургическое производство - 0,1%.

Отрасли, снизившие объемы производства в январе 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года: производство кокса и нефтепродуктов - 4,0%; добыча металлических руд - 1,2%.

Выпуск легковых автомобилей в России в январе 2024 года вырос в 1,9 раза, или на 90,1%), до 42,1 тыс. штук; грузовиков - в 2,2 раза, до 12,9 тыс. единиц. По сравнению с результатами декабря 2023 года производство легковых машин снизилось на 24,2%, грузовиков - на 22,6%.

Как сообщается в докладе Росстата, выпуск автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн в прошлом месяце подскочил в годовом выражении почти в 1,9 раза (на 84,8%), до 987 штук, что было на 39,5% ниже результата декабря-2023.

Двигателей внутреннего сгорания за январь в РФ произведено 14,6 тыс. шт. (+37,4% г/г и -14,7% к декабрю 2023 г.).

РФ в январе этого года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года увеличила производство продуктов питания (без учета напитков) на 8%. По сравнению с декабрем прошлого года производство упало на 9,8%.