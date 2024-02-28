ФАС усилит контроль за ценами в e-commerce, такси и каршеринге

28 февраля. FINMARKET.RU - Процесс ценообразования в сфере электронной торговли товарами и услугами, в том числе такими как, требуют более пристального внимания со стороны Федеральной антимонопольной службы(ФАС), заявил глава правительства Михаил Мишустин в среду на встрече с главой ведомства Максимом Шаскольским.

"Сейчас очень много торговли перемещается в сектор электронной торговли - это и платформы, которые торгуют товарами и услугами, это и каршеринг, это и услуги такси, и многие другие платформы. И здесь за ценообразованием надо держать, что называется, ухо востро, потому что без сомнения надо понимать, как этот бизнес устроен, элементы все, ну и контролировать ценообразование", - сказал премьер-министр.

Главазаявил, что служба фиксирует случаи динамического ценообразования, в частности, при определении стоимости проезда на ж/д и авиатранспорте, а также на услуги такси и в сфере гостиничного бизнеса. В настоящее время служба, по его словам, применяет инструменты мягкого ценового регулирования в этой сфере.

Мишустин отметил, что у ФАС достаточно инструментов для регулирования ценообразования в электронной коммерции.

"Необходимо в буквальном смысле слова устанавливать недобросовестных поставщиков товаров и услуг, или тех, кто завышает цены на услуги, на поставку, и реагировать теми средствами и способами, которые имеются в арсенале Федеральной антимонопольной службы", - подчеркнул глава кабмина, добавив, что осуществлять регулирование необходимо во взаимодействии с Федеральным казначейством и ФНС.