Подготовлены поправки к закону о локализации машин такси

28 февраля. FINMARKET.RU - Депутаты Госдумы (ГД) подготовили поправки ко второму чтению законопроекта о введении обязательных требований по локализации легковых автомобилей. Свои предложения главе комитета ГД по транспорту Евгению Москвичеву направили единороссы Николай Будуев, Александр Толмачев и Алексей Говырин, а также заместитель руководителя фракции ЛДПР Станислав Наумов, пишут "Ведомости"

Поправки получены, они будут рассмотрены на комитете в марте, подтвердил изданию Москвичев. По существу, депутаты учли большинство замечаний к законопроекту, которые возникли у правительства и общественников, но не были отражены в документе к первому чтению.

главы комитета Совфеда по экономической политике Андрея Кутепова (представляет Санкт-Петербург) и депутата от "Единой России" Владимира Гутенева, который наделяет правительство правом устанавливать требования по уровню локализации легковых автомобилей такси, был принят ГД в первом чтении 18 января 2024 г.

В своих письмах к Москвичеву депутаты предложили вывести из-под действия законопроекта машины таксистов-самозанятых и автомобили повышенных классов комфортности, которые сейчас не выпускают в России, а при расчете локализации техники отказаться от балльной оценки, чтобы таксопарки могли закупать любые машины, собранные в России и странах ЕАЭС (кроме России туда входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения).

Кроме того, депутаты предлагают увязать требования о локализации с региональными субсидиями на обновление парка такси, ограничить действие законопроекта только городами федерального значения (Москва, Санкт-Петербург и Севастополь) либо на уровне регионов выделять ту часть автопарка, которая должна быть представлена машинами локального производства. Помимо этого, депутаты хотят вывести из-под действия проекта автомобили с пробегом.

Спорный законопроект уже более года обсуждается регуляторами и отраслью. В декабре 2023 г. с резкой критикой документа выступил РСПП, говоря о недопустимости поддержки отечественного автопрома за счет таксистов.