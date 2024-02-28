Странам БРИКС нужна независимая расчетная система - Силуанов

28 февраля. FINMARKET.RU - Странынуждаются в построении собственной системы внешнеторговых расчетов, которая была бы выгодной и недорогой, а также не зависела от политических факторов, считает глава Минфина РФ Антон

"Мы будем предлагать смотреть на вопрос функционирования международной валютно-финансовой системы по-новому. Видим, что есть целый ряд проблем, видим, что валютно-финансовая система политизирована, видим, что и международные финансовые институты, такие как МВФ, Всемирный банк, принимают решения не из экономических, а из политических соображений. Видим, что резервные валюты сегодня используются не для обслуживания торгового оборота, а как политическая дубина, видим, что расчетные организации, такие как Euroclear, Clearstream, работают также с политической окраской", - сказал Силуанов Bloomberg Saudi Arabia TV на полях встречи министров финансов и руководителей ЦБ стран БРИКС в Бразилии.

"Поэтому чтобы страны БРИКС нормально могли развиваться, нам надо думать о том, чтобы создать независимые от политики собственные системы функционирования финансов и обеспечивать торговые отношения между нашими странами. Торговля между странами БРИКС растет, и мы видим, что Россия перенаправляет потоки с Запада на Восток, но для того, чтобы эти потоки функционировали, нужна хорошая рабочая платежная система, нужны переводы и т.д.", - отметил министр.

По его словам, Россия, председательствующая в БРИКС, будет предлагать "создать такую независимую расчетную платежную систему, которая бы основывалась на новых принципах". "Это принципы цифровые, принципы блокчейна, которые могли бы быть комфортны для стран, не затратны для проведения платежей, и были вне политики. Об этом мы сегодня будем говорить", - заявил он.

Комментируя журналистам высказывания министра финансов США Джанет Йеллен, которая заявила о срочной необходимости определить, как замороженные активы РФ можно задействовать для оказания поддержки Украине, Силуанов отметил, что "это предложение мы слышали уже не в первый раз".

"Считаю, что оно в корне ошибочно, деструктивно. Почему? Потому что оно подрывает все те основы и устои финансовой системы, когда золотовалютные резервы национальных банков подпадают под какие-то политические ограничения и заморозки. Поэтому этим шагом, если он произойдет, наши западные коллеги сделают хуже только себе, как это сделано было в отношении ограничений расчетов в долларах, как это было сделано в отношении ограничений расчетов в наших клиринговых системах, расчетных системах, логистике и т.д. Мы все равно найдем выход из этой ситуации, но этими решениями подрываются основы мировой финансовой системы, которые складывались годами, десятилетиями", - сказал Силуанов.

"Чем мы ответим? У нас есть чем ответить, поскольку у нас тоже заморожены достаточные объемы финансовых активов, вложений иностранных инвесторов в наши ценные бумаги, корпоративные и государственные, все те перечисления, которые мы по-прежнему осуществляем для иностранных владельцев наших ценных бумаг. Эти все решения направлены не туда, поскольку сейчас нужно решать задачи не эскалации, а наоборот - решать задачи выхода из той ситуации, в которой мы сейчас находимся. Поэтому если коллеги будут так действовать, у нас будет симметричный ответ", - заключил российский министр.