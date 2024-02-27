Темпы кредитования МСП в этом году замедлятся

27 февраля. FINMARKET.RU - В 2024 году не удастся удержать рекордныероста кредитования малых и средних предприятий (МСП), полагают эксперты, поскольку интерес банков к сегменту снижается. Аналитики говорят о возможности сохранения положительной динамики, но только на 10-20% против 30% по итогам 2023 года. Участники рынка отмечают, что в результате может пострадать лизинг, в которомвыступают одними из ключевых клиентов розничного сегмента.

По данным ЦБ, опубликованным 26 февраля, минувший год оказался рекордным как по объему выдач, так и по общему размеру портфеля кредитования МСП, пишет "Коммерсант" . Банки выдали в 2023 году таким клиентам 15,9 трлн руб., что почти на 40% превысило результат 2022 года. Портфель кредитов увеличился почти на 30%, до 12,4 трлн руб. Абсолютный рекорд выдачи кредитов МСП за месяц был установлен в декабре 2023 года - 1,9 трлн руб.

Эксперты поясняют, что выдачи кредитов МСП имеют выраженную сезонность. По словам замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурена Асатурова, в декабре компании "традиционно получают или ждут оплаты по бюджетным контрактам, под которые МСП обычно берут кредиты".