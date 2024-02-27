Магазины LG, Bosch и Sony распродают остатки перед закрытием

27 февраля. FINMARKET.RU - По всей России начали закрываться оставшиеся специализированныеLG, Bosch и Sony, пишет "Коммерсант ъ". В техподдержке уточняют, что некоторые магазины будут работать до лета, пока не распродадут остатки товаров. До сих пор розничные партнеры зарубежных производителей не закрывали магазины, чтобы избежать штрафов от арендодателей, говорят участники рынка. На месте магазинов ушедших компаний уже открываются точки продаж поставщиков из Турции и Китая.

Региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева добавляет, что активная заинтересованность и выход на рынок новых брендов из Китая и других стран может не только компенсировать уход западных марок, но и «стимулировать дальнейшее развитие ритейла, предлагая потребителям новые продукты и технологии».

Доводы госпожи Хакбердиевой подтверждают данные Focus Technologies. Судя по ним, только в Москве за январь 2024 года было отмечено на 2% больше покупателей в категории "электроника и бытовая техника", чем за аналогичный период 2023 года. Средний чек вырос на 9%, а товарооборот — на 12%. По состоянию на конец 2023 года такие бренды как Haier, Candy, Hisense и Grundig планировали в 2024 году открыть в России в целом более 120 монобрендовых магазинов.