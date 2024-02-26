Работодатели выводят сотрудников в офис

26 февраля. FINMARKET.RU - Удаленный формат работы, закрепившийся в годы пандемии, вызывает все больше возражений у работодателей. Они начинают уставать от слишком размытых графиков работы сотрудников на гибридном режиме, вводят более жесткий контроль и устанавливают графики посещения офиса, отмечают опрошенные "Российской газете" target=_blank >"Российской газетой" эксперты.

Основной плюс, который принеславо время ковида - отсутствие контактов, сегодня превратился в главный минус. Команду на расстоянии все сложнее контролировать, а взаимопонимание стремится к нулю. Работодатели стремятся частично выводить сотрудников в офис для улучшения продуктивности и коммуникации внутри команды, констатирует Дмитрий Пучков, директор по развитию "Авито Работы". Переход компаний к более точным графикам посещения офиса подтверждает и директор Северо-Центрального филиала hh.ru Ирина Кортусенко.

Чаще других с требованием бывать в офисе сталкиваются руководители, уточнили в компании UTEAM. Большинство из них должны трудиться в офисе или посещать его хотя бы несколько раз в неделю.

При этом эксперты считают, что настоящей причиной попыток повысить эффективность работы сотрудников является совсем не удаленная занятость и гибридный формат, а дефицит кадров. Компании стараются максимально задействовать то время, которое сотрудник находится на работе.

Между тем на рынке действует и другая тенденция. Пока стремление работодателей эффективнее использовать имеющихся сотрудников не влияет на популярность удаленной и гибридной форматов работы в целом. Количество вакансий с гибридным графиком увеличилось в 2,4 раза за год, отметили в "Авито Работа".

Сейчас сложился "рынок соискателя", потому игнорировать пожелания сотрудников работодателям очень сложно. Так, в IT, СМИ, маркетинге, рекламе и PR в гибридном формате работает более 50% коллектива компаний. Соискатели ожидают, что доля гибридного формата в ближайшее время еще немного подрастет.

Впрочем, многочисленные российские и зарубежные исследования показывают, что победить пятничный синдром работодателям не удастся. Так, Superjob выяснил, что самым продуктивным днем недели для российских сотрудников является вторник, а самым неэффективным - пятница. Зарубежные сотрудники мало чем отличаются от наших.