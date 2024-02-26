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26 февраля 2024 года 09:04
Импортеров проверят на предмет занижения цены с помощью дивидендов
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Михаил Почуев/ТАСС
26 февраля. FINMARKET.RU - Таможенные органы начали кампанию по проверке импортеров на предмет занижения цены ввезенных товаров на сумму выплаченных за рубеж дивидендов. О запущенной осенью прошлого года волне мероприятий Федеральной таможенной службы (ФТС) "Ведомостям" рассказали консультанты и юристы в сфере таможенного права. Представитель таможенной службы подтвердил, что инспекторы стали проводить такие проверки с августа 2023 г. Согласно п. 9 ст. 39 Таможенного кодекса ЕАЭС дивиденды, в случае если они не связаны с ввозимыми товарами, не включаются в их таможенную стоимость. Однако в конце 2022 г. Верховный суд РФ (ВС) вынес решения по делам ООО "Шанель", ООО "Пулл энд беар СНГ" и ООО "Бершка СНГ", где признал за ФТС право учитывать такие перечисления при оценке таможенной стоимости ввезенных товаров. Служба вправе доначислить пошлину, в случае если есть признаки первоначального занижения цены импорта относительно рыночных значений на сумму зарубежных выплат. Решения ВС, вынесенные в декабре 2022 г., стали поворотным моментом в правоприменительной практике. По данным ФТС, за период с августа 2023 года по январь 2024 года в бюджет РФ в результате таких проверок было дополнительно перечислено более 4 млрд рублей.
Опубликовано Финмаркет
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