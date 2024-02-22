Как банки скрывают конкретную ставку по кредитам

22 февраля. FINMARKET.RU - Спустя месяц после вступления в силу требований к банкам указывать на сайтах и в офисах не только минимальныепо кредитам, но и так называемый размер ПСК - полную стоимость кредита, полной картины о ставках по-прежнему нет, отмечают опрошенные "Российской газетой" эксперты. Рынок стал прозрачнее, но из 13 системно значимых банков требования выполнили не все. Некоторые просто не стали указывать ставку, завуалировав ее под ежемесячный платеж, который все равно учитывает минимальные проценты.

Поправки в федеральный закон "О потребительском кредите (займе)" вступили в силу 21 января: с их появлением изменились правила расчета ПСК и обязательства банков. Сейчас кредитные организации должны указывать не просто минимальную ставку, но и диапазон полной стоимости кредита - рядом и тем же размером шрифта. Такие условия распространяются и на финансовые маркетплейсы, рекламирующие банковские продукты.

Как отмечает ЦБ,уже давно указывают ПСК в договоре. Но часто ее значение они занижали, не учитывая все расходы. В рекламе и на сайтах, как правило, не указывались не только ПСК, но и реальные ставки. Предлагались минимальные, например, 3-5%, что даже ниже доходности по депозитам.

"При этом они делали оговорки, что такие ставки действуют только при покупке допуслуг. Комиссии от продажи таких услуг часто, при этом формально законно, не включали в ПСК", - отмечают в Банке России. Соответственно, и рекламные условия на деле оказывались недоступны заемщикам.

Как отметил в разговоре с "РГ" директор федерального методического центра по финграмотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица, ранее клиенты часто вводились в заблуждение такими условиями, не обращая внимание на обязательное страхование жизни и здоровья заемщика.

"Зачастую страховая премия по таким страховым продуктам составляла не менее 10% от общей суммы кредита и включалась в нее. - говорит эксперт. - Таким образом, заемщик оплачивал не только банковские проценты, но возвращал банку размер уплаченной страховой премии, что существенно увеличивало полную стоимость кредита - в 2-2,5 раза".

С января действует новая методика расчета ПСК, которая включает в себя все дополнительные платежи, услуги и страховку - иными словами все расходы клиента, без которых банк кредит не выдаст. Выражается она в процентах.

По словам аналитика АЦ "Банки.ру" Инны Солдатенковой, поправки в закон сделали условия кредитования для потенциальных заемщиков, с одной стороны, более доступными. Кредиторам же стало сложнее заключать кредитные договоры с максимальными ПСК. Итоговый вариант ПСК определяется по результатам проверки заемщика и будет зависеть от его решений. Потенциально он может снизить размер, отказавшись от некоторых услуг, но это не всегда может уменьшить ПСК.