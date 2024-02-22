Объем ввода складов идет на рекорд

22 февраля. FINMARKET.RU - Высокий спрос ритейлеров и логистов на складском рынке привел к строительному буму в этом сегменте: объем ввода площадей в 2024 году может вырасти в полтора раза, установив рекорд за историю наблюдения, пишет "Коммерсант"

На 2024 год в России заявлен4,55 млн кв. м складской недвижимости, что на 55,3% больше год к году, подсчитали в Nikoliers, добавив, что это самый высокий показатель за последние десять лет. В CORE.XP также рассчитывают, что годовой объем ввода в сегменте достигнет 5,3 млн кв. м, в NF Group — на 5,9 млн кв. м, что на 83% больше год к году. Партнер CMWP Егор Дорофеев добавляет, что в Москве ввод год к году может вырасти на 20%, до 1,8 млн кв. м.

Характерной особенностью складского рынка стало смещение фокуса в регионы: в этом году, по данным Nikoliers, вне Москвы впервые может быть сдано больше площадей, чем в столице.

Так, на долю столичного региона приходится 41,7% заявленных площадей, или 1,9 млн кв. м, Санкт-Петербурга — 9,7%, или 439 тыс. кв. м. В то же время доля всех остальных регионов составляет 48,7%, или 2,2 млн кв. м.

Несмотря на высокий спрос, сроки окупаемости затрат складских девелоперов выросли вдвое из-за высокой стоимости кредитования. В то же время на рынке могут появляться невостребованные проекты — с неудачно подобранной локацией или отсроченным вводом в эксплуатацию.