.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
22 февраля 2024 года 08:57
В Минстрое заявили о начале модернизации системы ЖКХ
|7
Владимир Андреев\ТАСС
22 февраля. FINMARKET.RU - Общий износ коммунальных сетей в России составляет порядка 40%, в некоторых регионах он достигает 80%. Об этом заявил в ходе правительственного часа в Совете Федерации (СФ) министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин: "Основная причина аварийности в ЖКХ – это прежде всего состояние коммунальной инфраструктуры. Сегодня ЖКХ нуждается в комплексной модернизации". Об этом пишут "Ведомости". Для повышения контроля качества подготовки и прохождения осенне-зимнего периода (ОЗП) правительство прорабатывает вопрос об уточнении порядка проведения внеплановых проверок ЖКХ. Кроме того, определяются критерии для обязательной выездной проверки объектов тепло- и водоснабжения при подготовке к ОЗП, рассказал Файзуллин. Также требуется ввести дополнительную ответственность для ресурсоснабжающих организаций (РСО) и органов местного самоуправления, не получивших паспорта готовности к отопительному сезону. Регионы должны обеспечить в каждом муниципальном образовании, РСО, управляющей компании (УК) наличие планов действий и порядка ликвидации аварийных ситуаций, подчеркнул Файзуллин. Состоянием системы ЖКХ обеспокоился на заседании СФ председатель комитета по бюджету и финансовым рынкам, бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов: "Сегодня как никогда актуальна проблема высокой изношенности объектов коммунальной инфраструктуры, и зима это показала". Он считает, что нужен специальный национальный проект, учитывая масштабы этой проблемы. Министр это не комментировал. Настало время, когда нужны системные и нестандартные меры по серьезной модернизации коммунальной инфраструктуры, заявила председатель СФ Валентина Матвиенко.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: Россия, ЖКХ, модернизация
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
Istina 22.02.2024
Минстрою РФ следует сделать анализ судебной практики по предмету привлечения к ответственности руководителей юридических лиц, работающих на рынке ЖКХ, осуществляющих функции управления юридическим лицом, в том числе тех, кто управляет МКД. Минстрой РФ увидит, если захочет, качество контроля, надзора, привлечения к ответственности в досудебный период, результаты судебных решений, последствия.
Istina 22.02.2024
До послаблений не контролировалось и не надзиралось, в период послаблений для бизнеса - норма. Это граждане - обязаны платить, а бизнес, юридические лица, осуществляющие свою деятельность на рынке ЖКХ, не должны гражданам - ни возвращать незаконные начисления, не делать перерасчеты, ни восстанавливать общее имущество МКД, ни продувать трубы МКД.
Istina 22.02.2024
Нужен аудит чиновников, служащих в номенклатуре профильного ведомства федерального и региональных - профильный аудит, с оценкой качества служебных действий, с подсчетом количества отписок гражданам, с учетом повторяющихся тем граждан о ненадлежащих действиях должностных лиц юридических лиц, действующих на рынке ЖКХ, о незаконных действиях требованиях платить за не поставленные ЖКУ, за продажи гражданам ЖКУ, не отвечающих требованиям законодательства.
Istina 22.02.2024
Возможно, есть те чиновники, кто сам подал в отставку в связи с тем, что не обладает способностью принимать квалифицированные решения?
Istina 22.02.2024
Есть привлеченные к ответственности начальники государственных жилищных инспекций регионов РФ? Есть привлеченные к ответственности чиновники Минстроя и ЖКХ РФ за многолетнее бездействие, и неприменение мер за покрытие номенклатуры регионов за системные нарушения законодательства, в том числе ГК РФ, ЖК РФ, Постановлений Правительства РФ в сфере ЖКХ?
Istina 22.02.2024
Министерство строительства и ЖКХ РФ имеет полномочия, но не контролирует. Имеет ресурсы, но не употребляет их во благо граждан. Какая модернизация, господин министр? Вы не можете обязать организации, управляющие МКД,работать через ПО, созданное в соответствии с требованиями законодательства? За длящиеся годы реформ профильное ведомство не утвердило Стандарт платежного документа для организаций, управляющих МКД, не так ли?
Istina 22.02.2024
МинПрофилльному ведомству неплохо было бы отчитаться перед гражданами страны за реформы. Многолетние длящиеся реформы на платном рынке ЖКХ. Есть результаты? Чем заняты сейчас авторы заявленных реформ прошлого периода? Что с прозрачностью юридических лиц, осуществляющих финансовую и хозяйственную деятельность на рынке ЖКХ страны?
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.