В Минстрое заявили о начале модернизации системы ЖКХ

22 февраля. FINMARKET.RU - Общий износ коммунальных сетей в России составляет порядка 40%, в некоторых регионах он достигает 80%. Об этом заявил в ходе правительственного часа в Совете Федерации (СФ) министр строительства иИрек Файзуллин: "Основная причина аварийности в ЖКХ – это прежде всего состояние коммунальной инфраструктуры. Сегодня ЖКХ нуждается в комплексной модернизации". Об этом пишут "Ведомости"

Для повышения контроля качества подготовки и прохождения осенне-зимнего периода (ОЗП) правительство прорабатывает вопрос об уточнении порядка проведения внеплановых проверок ЖКХ. Кроме того, определяются критерии для обязательной выездной проверки объектов тепло- и водоснабжения при подготовке к ОЗП, рассказал Файзуллин.

Также требуется ввести дополнительную ответственность для ресурсоснабжающих организаций (РСО) и органов местного самоуправления, не получивших паспорта готовности к отопительному сезону. Регионы должны обеспечить в каждом муниципальном образовании, РСО, управляющей компании (УК) наличие планов действий и порядка ликвидации аварийных ситуаций, подчеркнул Файзуллин.

Состоянием системы ЖКХ обеспокоился на заседании СФ председатель комитета по бюджету и финансовым рынкам, бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов: "Сегодня как никогда актуальна проблема высокой изношенности объектов коммунальной инфраструктуры, и зима это показала". Он считает, что нужен специальный национальный проект, учитывая масштабы этой проблемы. Министр это не комментировал.

Настало время, когда нужны системные и нестандартные меры по серьезной модернизации коммунальной инфраструктуры, заявила председатель СФ Валентина Матвиенко.