Страховки для выезда за рубеж подорожали на треть

22 февраля. FINMARKET.RU - Страховки для выезда за рубеж подорожали. В начале 2024 года россияне стали платить в 1,3 раза больше за такие, чем в предыдущем, рассказала "Известиям" руководитель продукта по страхованию спортсменов в финансовом маркетплейсе "Сравни" Олеся Евтушенко. Она уточнила: средняя цена поднялась с 2,5 до 3,2 тыс. рублей.

Одна из основных причин - это изменение курса валют. Доллар подорожал с 74,8 рубля в конце февраля 2023-го до 92,4 рубля на 21 февраля. Кроме того, клиенты начали оформлять больше полисов для взрослых при выезде семьей, а также теперь их берут на более продолжительный срок, добавила Евтушенко.

В прошлом году участники рынка корректировали условия по полисам для выезда за границу, добавила руководитель рабочей группы по страхованию ответственности туроператоров Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Юлия Алчеева. Некоторые компании увеличивали тарифы для тех, кто продлевает полисы, находясь в поездке. Другие организации устанавливали минимальный срок действия продукта от 10 дней. Это связано с тем, что за рубежом ежегодно растет стоимость лечения и изменяется транспортная логистика, уточнила Алчеева.

Увеличивается и количество обращений по полисам, потому что люди стали чаще выезжать за рубеж на длительный период. Средняя цена страховки для поездки по основным направлениям на 10 дней в прошлом году составляла порядка 8,7 евро или долларов, а в 2024 году выросла до 10 (без учеты дополнительных расширений и рисков).

При этом страховки при поездках по РФ обойдутся значительно дешевле, отмечают эксперты..