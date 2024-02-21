Решения Росреестра можно будет обжаловать в апелляционных комиссиях

21 февраля. FINMARKET.RU - Белый дом планирует расширить возможности досудебного обжалования решений Росреестра о приостановке регистрации прав на недвижимость и постановки на кадастровый учет. Правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий введение с 2026 года досудебного порядка обжалования решений Росреестра о приостановке кадастрового учета или регистрации прав на недвижимость.

Такие, пишет "Коммерсант" , принимаются, если регистратор сомневается в наличии оснований для регистрации или учета.

Фактически речь идет о расширении процедуры досудебного обжалования - сейчас ее применение ограничено решениями о приостановке кадастрового учета и регистрации прав в том случае, если эти процедуры проводятся одновременно как единая услуга (например, при создании нового объекта недвижимости).

Эксперты отмечают, что споры с Росреестром по поводу его решений бывают часто, однако сомневаются в эффективности вводимой процедуры - она, впрочем, способна отсечь очевидно неправомерные решения.