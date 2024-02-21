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Росреестр намерен в ближайшее время внести в парламент законопроекты о необходимости регистрации домов
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21 февраля 2024 года 09:45
Решения Росреестра можно будет обжаловать в апелляционных комиссиях
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Александр Рюмин/ТАСС
21 февраля. FINMARKET.RU - Белый дом планирует расширить возможности досудебного обжалования решений Росреестра о приостановке регистрации прав на недвижимость и постановки на кадастровый учет. Правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий введение с 2026 года досудебного порядка обжалования решений Росреестра о приостановке кадастрового учета или регистрации прав на недвижимость. Такие решения, пишет "Коммерсант", принимаются, если регистратор сомневается в наличии оснований для регистрации или учета. Фактически речь идет о расширении процедуры досудебного обжалования - сейчас ее применение ограничено решениями о приостановке кадастрового учета и регистрации прав в том случае, если эти процедуры проводятся одновременно как единая услуга (например, при создании нового объекта недвижимости). Эксперты отмечают, что споры с Росреестром по поводу его решений бывают часто, однако сомневаются в эффективности вводимой процедуры - она, впрочем, способна отсечь очевидно неправомерные решения.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ.Росреестр, решения, апелляции
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