Страхование гаджетов в России выросло на треть

21 февраля. FINMARKET.RU - Россияне стали активнее страховать гаджеты: продажи таких полисов, связанных с рисками для электронных девайсов, в 2023 году выросли на 20-30%. Об этом "Известиям" рассказали представители электронных ритейлеров и страховых компаний. Покупателей интересуют полисы, которые дополняют гарантию и защищают новые устройства от других рисков.

О росте спроса на "полисы для телефонов" говорят и в страховых организациях. Это происходит из-за увеличения доли малоизвестных брендов и роста затрат на покупку гаджетов, отметил управляющий директор департамента массовых видов компании "Ренессанс страхование" Артем Искра.

"Наше недавнее исследование показало, что почти каждый второй (46%) опрошенный в 2023 году увеличил затраты на покупку техники и электроники, при этом 31% - на 10-20%. В этом году покупатели чаще всего страхуют ноутбуки и телевизоры (первое и второе места), хотя в 2022 г. лидировали смартфоны (ноутбуки были на втором)", - отметил эксперт.

По его словам, самая популярная услуга по страхованию - продленная на два года гарантия. Эксперт связывает это с изменением товарной номенклатуры в сторону менее известных производителей, а также гаджетов, поступающих без гарантии производителя по параллельному импорту.