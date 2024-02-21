Банки переходят на отечественные модули криптозащиты платежей

21 февраля. FINMARKET.RU - Российскиепостепенно переходят на отечественные аппаратныебезопасности, так называемые платежные HSM-модули, которые необходимы для защиты транзакций от перехвата злоумышленниками. На рынке два игрока, которые могут поставлять эту продукцию, - "Системы практической безопасности" и "Криптопро". У первого банки пока заказали 100 аппаратов, рассказал его представитель. В "Криптопро" конкретное значение называть не стали, уточнив, что пока "заказов не так много".

По оценке ЦБ, для соответствия требованиям безопасности банкам требуется установить 1200 российских модулей, пишут "Ведомости"

По указу президента все субъекты критической информационной инфраструктуры, к которым относятся и банки, обязаны перейти на отечественные средства защиты информации до 1 января 2025 г. Но одно из положений ЦБ обязывает всех операторов значимых платежных систем (а это в том числе Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк) уже с 1 января 2024 г. обеспечить использование отечественных аппаратных модулей, которые соответствуют требованиям защиты ФСБ.

Представитель ЦБ уточнил, что это распространяется на все российские банки, так как они являются участниками платежной системы "Мир". Переход на отечественные модули происходит в соответствии с дорожными картами, согласованными с Банком России, заверил его представитель.

Сейчас у "Систем практической безопасности" запущено в производство порядка 100 модулей, но на них уже есть заявки, сказала заместитель гендиректора по научно-технологическому развитию компании Елена Мареева во время выступления на уральском форуме. По ее словам, при наличии спроса они могут выпустить 800 устройств к концу года.

У "Криптопро" банки пока приобрели не так много HSM-модулей, рассказал "Ведомостям" заместитель гендиректора компании Станислав Смышляев, не уточнив их количество. Среди заказчиков "Криптопро" есть как крупные кредитные организации, так и средние, отметил он. Сейчас на финальной стадии или уже завершили тестирование продукта 26 банков и еще 19 либо на стадии начала, либо в активном процессе. При этом все крупные игроки уже прошли тестирование и имеют сертификаты совместимости модулей от "Криптопро" и своих систем, добавил Смышляев.

"Криптопро" и "Системы практической безопасности" получили сертификаты ФСБ на производство HSM-модулей в 2023 г. Оба продукта находятся в реестре российского софта Минцифры в части ПО. В реестре есть еще две компании, "Остакард" и "Инфотекс", но они занимаются в первую очередь разработкой ПО для работы таких модулей.