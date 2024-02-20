Россияне стали чаще брать кредиты под залог автомобиля

20 февраля. FINMARKET.RU - Доля потребительских кредитов, выдаваемых подтранспортных средств, заметно выросла в конце 2023 года, рассказали "Российской газете" в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Пока ломбардное кредитование не очень развито, но в ближайшем будущем, не исключают эксперты, его популярность будет расти.

"Если в январе доля таких кредитов в структуре выдачи равнялась 4,5%, опускаясь в течение года до 3,2-3,5%, то в декабре она уже составила 6,8%. Выросло при этом и количество таких ссуд: до 1,7% в общем объеме привлечения потребкредитов", - сообщили в НБКИ.

В январе, например, этот показатель был равен 1,2%. Как объяснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, ломбардное кредитование распространено пока не так широко: подобные кредиты предоставляют далеко не все банки и микрофинансовые организации.

"Однако не исключено, что в недалеком будущем различные варианты ломбардного кредитования станут более популярными как у кредиторов, так и у самих заемщиков. - отмечает эксперт. - При этом дальнейшему распространению данного вида кредитования могут способствовать сложившиеся в настоящее время рыночные тенденции, связанные, прежде всего, с ростом ключевой ставки Банка России, а также ужесточение регулирования в виде макропруденциальных лимитов".

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин соглашается, что при существенном ужесточении регулирования необеспеченного кредитования, залоговые потребкредиты могут заинтересовать и сами банки. "Для заемщиков же это возможность уменьшить ставку в сравнении с классическим потребительским кредитом, что могло стать особенно актуальным во втором полугодии прошлого года на фоне роста ключевой ставки. К тому же доля залоговых кредитов может расти и просто в результате замедления необеспеченной розницы", - полагает представитель НКР. Сейчас банки стали более взвешенно относится к своим рискам, отмечает доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова.