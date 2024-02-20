Рынок ЦФА будет концентрироваться вокруг крупных банков

20 февраля. FINMARKET.RU - Инфраструктура рынка цифровых финансовых активов (ЦФА) будет постепенно концентрироваться вокруг крупнейших банков, пишут Ведомости", ссылаясь на рейтинговое агентство АКРА. Этому будет способствовать наличие у банков обширных баз клиентов-физлиц, которым можно предлагать инвестиции внаряду с прочими продуктами. До конца 2025 года рынок ЦФА вырастет до 250 млрд рублей, прогнозирует АКРА.

На рынке сейчас обращается около 350 ЦФА примерно на 60 млрд рублей. Потенциальный рост влияния банков, обладающих высокими кредитными рейтингами, положительно скажется на надежности рынка ЦФА с его завязанной на частных блокчейнах инфраструктурой, считает управляющий директор по рейтингам структурированного финансирования агентства "Эксперт РА" Александра Веролайнен. На пользу рынку будет и то, что у крупных банков есть богатый опыт оценки прозрачности эмитентов, добавляет она.