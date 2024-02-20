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20 февраля 2024 года 08:45

"МегаФон" стал сдавать мошенников в "Антифишинг"

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Zuma\TASS
Zuma\TASS
20 февраля. FINMARKET.RU - "МегаФон" начал передавать данные о выявленных фишинговых ресурсах в госсистему "Антифишинг" (запущена Минцифры в 2022 году для выявления сайтов, маскирующихся под официальные ресурсы госорганов, компаний, маркетплейсов и социальных сетей), рассказали “Коммерсанту" в компании. В "МегаФоне" рассказывают, что за январь передали в "Антифишинг" данные об около 6,7 тыс. подозрительных ресурсов.

Ресурс выявляет подозрительные сайты, затем информацию проверяют специалисты компании, которые передают список ресурсов оператору госсистемы — НИИ "Интеграл». Там уже направляют в Роскомнадзор, Генпрокуратуру и другие ведомства перечень сайтов для блокировки.

Остальные крупные операторы связи не передают данные в госсистему, но разрабатывают свои антифишинговые решения. При блокировке мошеннических ресурсов критична скорость, отмечают эксперты, поэтому они сомневаются в эффективности текущей процедуры обмена данными.

По данным "Интеграла" за 2023 год, "Антифишинг" выявил более 342 тыс. фишинговых ресурсов. Еще около 7 тыс. из них предоставили «Интегралу» российские компании. Из всех выявленных мошеннических ресурсов информация о более 177 тыс. была направлена в госорганы, а 122 тыс. было заблокировано или разделегировано (то есть были выключены их доменные имена). В Минцифры не ответили на запрос.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  антифишинг,  Мегафон

 
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