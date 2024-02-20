В Россию пришли новые иностранные депозитарии

20 февраля. FINMARKET.RU - За последние два года в реестре иностранных депозитариев появилось 11 новых участников, следует из данных ЦБ, которые проанализировали "Ведомости". Это ощутимый прирост, потому что список все предшествующие годы пополнялся на 1–2 игроков. В реестр ЦБ входят зарегистрированные за рубежом депозитарии, с помощью которых иностранные эмитенты могут первично или вторично размещать свои акции в России, а российские – выпускать депозитарные расписки. Сейчас в реестре всего 113 организаций.

Список пополнился в основном участниками из дружественных стран. Больше всего игроков пришло из арабского контура. ЦБ зарегистрировал четыре депозитария из ОАЭ и один из Омана. Например, "Первый банк Абу-Даби" (First Abu Dhabi Bank, FAB).

В реестре также появились три участника с Кипра. Это игроки, ассоциированные или ранее связанные с российскими финансовыми холдингами. "Лайм трейдинг Лтд" (в прошлом – Just2Trade, бывшая "дочка" "Финама"), "БКС капитал (ДИФК) Лтд" и "Велес интернешнл Лтд".

Кроме них в список вошли по одному депозитарию из Бразилии, Казахстана и Армении – все национальные, не имеющие аффилированности с российскими группами.

Два депозитария ушли с российского рынка: молдавский Национальный депозитарий ценных бумаг и британская компания с российскими корнями "Сова капитал" (в 2022 г. компания перешла под спецуправление из-за проблем с ликвидностью).

В конце 2023 г. совет директоров Банка России расширил перечень оснований для иностранных депозитариев, которые могут работать с Россией. В первую очередь это касается дружественных стран, уточнил представитель ЦБ. Изменение позволило включить в реестр больше организаций. Компании из списка ЦБ обслуживают в том числе иностранные ценные бумаги, учитываемые в российских депозитариях и допущенные к торгам на российских биржах, отметил представитель регулятора.

Прежде всего причина роста таких игроков в том, что дружественные бенефициары и акционеры российского бизнеса ищут способы получать дивиденды, рассуждает руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ "Финам" Дмитрий Леснов и подтверждает собеседник в крупном российском депозитарии. Те компании, которые не проводят редомициляцию и сохраняют иностранную "прописку", меняют недружественные депозитарии на дружественные, указывает Леснов: по сути, компании создают инфраструктуру для быстрой и удобной выплаты дивидендов в дружественное зарубежье. Сейчас через недружественные депозитарии такие платежи невозможны. При этом юрлицо может и не быть публичной компанией, поясняет эксперт. Через новые цепи юрлицо может выплачивать денежные средства и дивиденды своему акционеру из, например, Эмиратов, который, в свою очередь, будет зачислять активы на свой счет.

Опыт 2022–2023 гг. показал, что отсутствие выбора депозитариев может привести к блокировке активов россиян без возможности оперативного управления ими, указывает советник практики разрешения споров Tomashevskaya & Partners Денис Крауялис. Привлечение новых иностранных депозитариев может быть некоей заменой для российских инвесторов, поскольку такая организация позволяет получить доступ к дополнительным финансовым инструментам, прежде всего иностранным.