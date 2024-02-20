Россию хотят поделить на пять "ипотечных кластеров"

Правительствопрорабатывает вопрос внесения изменений в ипотечные программы с господдержкой, сообщили "Известиям" в пресс-службе губернатора Санкт-Петербурга. Предполагается, что регионы возможно разделить на пять кластеров: "«динамичные", "с нехваткои? спроса", "с нехваткои? предложения", "cтагнирующие", "депрессивные".

Эта концепция впервые появилась в Стратегии развития строительной отрасли от 31 октября 2022 года («Известия» ознакомились с документом). Согласно ей, к первому кластеру отнесут регионы с высокими темпами роста населения и большими объемами ввода жилья, где спрос не покрывается предложением, а доступность недвижимости низкая.

Во второй кластер, судя по документу, включат субъекты с избытком предложения недвижимости при оттоке населения и снижении доходов. К третьему кластеру могут отнести области с низкими объемами ввода жилья, которые не покрывают спрос.

В четвертом кластере будут находиться регионы с невысокими объемами жилого строительства, но без перекосов спроса и предложения, следует из Стратегии. А в пятой группе — с наиболее низкими объемами ввода недвижимости и активным снижением численности населения.

В сентябре 2023 года вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что правительство предложит перейти на зональный (кластерный) подход к госпрограммам по окончании действия льготной ипотеки летом 2024-го.

"Уже к весне следующего года мы внесем эти предложения", — заявил Марат Хуснуллин в июле 2023 года.

При этом в конце декабря вице-премьер уточнял, что льготную ипотеку могут продлить в отдельных регионах со слабым спросом на жилье.

В четырех опрошенных "Известиями" банках поддержали разделение регионов на. Госпрограммы до сих пор остаются основным драйвером ипотечного рынка и единственной возможностью приобрести жилье для многих россиян, подчеркнула главный аналитик управления ипотечных продуктов "Росбанк Дом" Ирина Бабина.