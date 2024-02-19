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19 февраля 2024 года 10:23

В спортклубах РФ отмечают рост оборота

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Валерий Шарифулин/ТАСС
Валерий Шарифулин/ТАСС
19 февраля. FINMARKET.RU - В российских спортклубах отмечают рост оборота с начала года на 20%. К занятиям спортом россиян стимулирует развитие модели помесячной оплаты посещения, пишет "Коммерсант".

Оборот фитнес-центров и спортзалов в январе вырос на 19% год к году, посчитали в "Чек Индексе" (входит в "Платформу ОФД" - оператора фискальных данных). По данным аналитиков, этому способствовали рост на 10% числа покупок абонементов и повышение среднего чека на 9%. В FitnessData зафиксировали рост оборота фитнес-услуг в январе на 25% при увеличении цен на 9%. В компании говорят, что в среднем россияне тратят на фитнес 33 тыс. руб. в год, в Москве еще больше - 43 тыс. руб.

Президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина оценивает совокупную выручку отрасли в январе в 1,47 млрд руб., что на 10,5% больше год к году. Продажи карт, по ее словам, выросли на 11,2% год к году.

Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева обращает внимание, что за прошлый год число занимающихся фитнесом в целом по России увеличилось на 6-7%, до 6,5 млн человек. В этом году показатель, по ее прогнозам, может вырасти еще на 4,6-6,2%, до 6,8-6,9 млн человек.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    Россия,  спортклубы,  оборот

 
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