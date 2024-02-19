За разглашение зарплат коллег может грозить увольнение

19 февраля. FINMARKET.RU - Если работник без согласия коллеги разгласил размер его, то за это его можно привлечь к дисциплинарной ответственности — вплоть до увольнения. Об этом сказано в разъясняющем письме Государственной инспекции труда по Нижегородской области. Вопрос актуален не только для этого региона, такие случаи уже были, рассказали "Известиям" в бизнес-объединениях.

При этом в документе подчеркивается, что наказание может последовать, только если в локальном нормативном акте (ЛНА) работодателя установлен запрет на такие действия, а сотрудник ознакомлен под подпись с документом. В письме также сказано, что ЛНА может быть, например, в формате правил внутреннего трудового распорядка или положения о защите персональных данных.

Издание направило запрос в Роструд (госинспекции выступают его территориальными органами), а также в Минтруд.

Сведения о заработной плате работника - информация, содержащая его персональные данные. Поэтому лица, получившие к ним доступ, обязаны не раскрывать их третьим лицам, отметил управляющий партнер адвокатского бюро "Гаевский и партнеры", член Совета Московского регионального отделения "Деловой России" Сергей Гаевский. Если сотрудник решил рассказать о чужой зарплате, то за это ему может грозить замечание, выговор или увольнение, отметил он.