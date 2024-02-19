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19 февраля 2024 года 09:37
Минпромторг хочет повысить утильсбор для сельхозтехники
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Эрик Романенко/ТАСС
19 февраля. FINMARKET.RU - Минпромторг РФ планирует индексацию утилизационного сбора на сельхозтехнику в 5-10 раз, пишет "Коммерсант". Ассоциации аграриев РФ (Российский зерновой союз, Картофельный союз, Национальная мясная ассоциация, Руспродсоюз и другие), а также Ассоциация дилеров сельхозтехники АСХОД 14 февраля обратились к главе Минпромторга Денису Мантурову с просьбой учесть позицию аграрной отрасли и воздержаться от повышения утильсбора на основные виды сельхозтехники. Аналогичное письмо направлено главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву, сообщает газета. В обращениях участников рынка идет речь о повышении утильсбора на самоходную сельхозтехнику (мощные тракторы, комбайны и опрыскиватели) в 5-10 раз. Инициатором меры источники "Коммерсанта" называют Минпромторг, отмечая, что индексацию примут после проведения выборов президента РФ. В Минпромторге подтвердили получение письма, отметив, что следят за изменениями рынка сельхозтехники, в том числе ее импорта. "В зависимости от дальнейшего изменения ситуации будут приниматься соответствующие решения", - заявили в министерстве, отметив, что "финальных решений" по повышению сбора не принято. В Минсельхозе изданию сказали, что такой проект пока не поступал. Утильсбор на сельхозтехнику в последний раз увеличивался в 2023 году - на тракторы мощностью 31-340 л. с. Новая индексация сбора может полностью лишить аграриев финансовых ресурсов для развития и инвестиций, а также приведет к росту стоимости всех базовых продуктов питания, говорится в обращении отраслевых ассоциаций.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, утильсырье, сельхозтехника
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