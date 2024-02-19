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19 февраля 2024 года 09:15
Стоимость поездок на такси в плохую погоду предлагают ограничить
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Валерий Шарифулин/ТАСС
19 февраля. FINMARKET.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) занимается анализом ценообразования на поездки на такси с учетом действующего законодательства с целью выработки оптимального решения по данному вопросу. Об этом "Российской газете" сообщили в пресс-службе ФАС России. Ранее депутат из думской фракции "Единая Россия" Виталий Милонов выступил с предложением ограничить максимальную стоимость поездок на такси при неблагоприятной и экстремальной погоде. В обращении на имя министра транспорта РФ Виталия Савельева парламентарий напомнил, что во время обильных осадков стоимость поездки на такси с нескольких сотен рублей может подниматься до нескольких тысяч. Подобное подражание такси просто неприемлемо, считает он. Профессор Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец, в свою очередь, отмечает, что для того, чтобы осуществлять контроль над процессом ценообразования на услуги такси и оценивать погоду в сотнях городов, где есть службы заказа такси, необходим громоздкий механизм контроля и оценки. Кроме того, по мнению эксперта, такая инициатива может привести к сокращению доступности такси.
Опубликовано Финмаркет
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