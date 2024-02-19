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19 февраля 2024 года 08:51
Долги россиян к взысканию в счет банков превысили 3,2 трлн руб.
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Сергей Карпухин/ТАСС
19 февраля. FINMARKET.RU - С россиян в пользу банков собираются взыскать 3,2 трлн рублей. В 2023 году на принудительном исполнении находилось 24,6 млн производств по взысканию со злостных неплательщиков долгов в пользу банков, заявили "Известиям" в ФССП. Это на 4,5 млн больше, чем в предыдущем году. Для сравнения, в 2021-м их было 16,1 млн, в 2020 году — 12,9 млн. Как пояснили в службе, число таких дел не равно количеству должников, в отношении которых возбуждены исполнительные производства. У одного человека принудительное взыскание могут открыть сразу по нескольким займам. Согласно данным ФССП, общая сумма долгов, подлежащих взысканию с граждан в пользу банков, достигла 3,26 трлн рублей. За год она увеличилась более чем на 200 млрд. Исполнительное производство запускается по специальному документу — исполнительному листу, который составляется на основании позиции суда. Оно начинается только в случае, если человек добровольно не выполнил постановление. Тогда средства взыскивает судебный пристав или исполнитель. Показатели по количеству исполнительных производств, а также объему подлежащих взысканию долгов за 2023 год оказались наибольшими за всё время ведения статистики ФССП, показал анализ "Известий". Показатели увеличиваются на фоне роста кредитования: граждане продолжают брать в долг, опасаясь инфляции. Впрочем, процент просроченной задолженности остается стабильным, отметили на финансовом рынке.
Опубликовано Финмаркет
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