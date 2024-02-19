Крупные банки ОАЭ ограничили расчеты с РФ

19 февраля. FINMARKET.RU -Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из-за риска вторичных санкций ограничили расчеты с Россией и стали закрывать компаниям и физлицам. Сейчас банкиденьги из России не принимают и в обратную сторону платежи не проводят, сообщил "Ведомостям" представитель "Деловой России". Более того, там продолжают закрывать счета компаниям, собственники которых являются гражданами России, в том числе и по непрозрачным причинам, добавил он.

Три бизнесмена с офисами в ОАЭ эту информацию подтвердили. Собеседники отмечают, что сложности начались задолго до выхода в декабре 2023 г. указа президента США о вторичных санкциях, после которого такие страны, как Турция и Китай, резко поменяли политику в отношении клиентов из России.

Первый из собеседников, владелец инжиниринговой компании, отметил, что, хотя усиление контроля за бизнесом с российским следом происходило на протяжении всего 2023 года, волна "чисток" началась с сентября. "Тогда в крупных банках проходило показательное сокращение счетов с российскими паспортами", - рассказал он.

Предприниматель отметил, что в банках второго эшелона к компаниям и физлицам из России тогда отнеслись более лояльно, но сделали это небесплатно. Клиентам приходилось приобретать допуслуги либо увеличивать остаток на счете.

С сентября исчезла возможность платить из России - в том числе в дирхамах, подтвердил другой представитель бизнеса, менеджер экспедиторской компании.

О проблеме знают в правительстве, хотя считают ее некритичной и решаемой, рассказал близкий к кабмину источник.