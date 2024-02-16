ИИ начал проводить "странные" собеседования в компании

16 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня сложно представить сферу, в которой не применялся бы искусственный интеллект (ИИ). Исключением не стала и область трудоустройства: например, McDonald's начал проводитьс участием нейросетей, пишет "Российская газета".

Помимо сети ресторанов быстрого питания, к помощи роботов обратились FedEx Corporation, предоставляющая услуги логистики, и Olive Garden, которую называют сетью "демократических ресторанов". Для проведения оценок личности они используют услуги Paradox.ai, занимающейся "программным обеспечением для диалогового рекрутинга", сообщает 404 Media.

При этом сам метод тестирования у потенциальных сотрудников вызывает недоумение. К примеру, один из кандидатов на должность посудомойщика поделился, что ему нужно было ответить, ассоциирует ли он себя с изображением двух инопланетян на кухне ресторана. Под самой картинкой была надпись "Традиционный".

Другой пользователь, который хотел устроиться барменом, рассказал, что на одном из более чем 80 слайдов был изображен инопланетянин с ссадиной на колене, сидящий рядом с велосипедом. Рядом было написано "Со мной что-то случилось". В этом случае так же предлагалось указать "Это я" или "Не я".

Уточняется, что после прохождения тестирования система самостоятельно сортирует и анализирует полученные результаты. При этом разработчик не дает много информации о том, как работает его, поэтому понять, по какому критерию нейросеть составляет свою оценку, нельзя.

"Алгоритмы ИИ компании пытаются адаптировать для разных областей. Это наработки, которые еще не зарекомендовали себя методом проб и ошибок, - сказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. - Очень хочется надеется, что они апробировали, тестировали системы, а все остальное - это сбои, которые связаны с неправильной адаптацией, потому что по сути алгоритм то очень простой".

Он подчеркнул, что дата-сеты, используемые для нейросетей, должны быть подготовлены. Однако здесь встает другая проблема - сегодня в мире наблюдается недостаток специалистов, которые могли бы решить этот вопрос. В дальнейшем, по мнению Муртазина, качество таких практик будет повышаться, и работодатели станут чаще применять ИИ для найма персонала.

"Когда появились компьютеры, они ошибались, в том числе из-за того, что хороших программистов было мало, общий уровень был не очень хорош. Но тем не менее несмотря на эти ошибки мы сегодня повсеместно пользуемся компьютерами. С алгоритмами ИИ будет ровно та же самая ситуация", - уверен эксперт.

Вместе с тем полноценный найм без участия человека возможен, например, на позиции стажеров, но провести собеседование с будущим Senior Python Developer, старшим разработчиком с опытом работы не менее пяти лет, робот самостоятельно не сможет. В этом случае необходимо учитывать множество критериев, а потому без живого человека здесь не обойтись, считает руководитель группы FusionBrain Института AIRI, к.т.н. Андрей Кузнецов.