.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
"ТНС энерго" получила в 2023 г. "бумажную" прибыль по РСБУ в 51,3 млрд руб. после убытка годом ранее
16 февраля 2024 года 10:02
ИИ начал проводить "странные" собеседования в компании
|0
EPA/ТАСС
16 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня сложно представить сферу, в которой не применялся бы искусственный интеллект (ИИ). Исключением не стала и область трудоустройства: например, McDonald's начал проводить собеседования с участием нейросетей, пишет "Российская газета". Помимо сети ресторанов быстрого питания, к помощи роботов обратились FedEx Corporation, предоставляющая услуги логистики, и Olive Garden, которую называют сетью "демократических ресторанов". Для проведения оценок личности они используют услуги Paradox.ai, занимающейся "программным обеспечением для диалогового рекрутинга", сообщает 404 Media. При этом сам метод тестирования у потенциальных сотрудников вызывает недоумение. К примеру, один из кандидатов на должность посудомойщика поделился, что ему нужно было ответить, ассоциирует ли он себя с изображением двух инопланетян на кухне ресторана. Под самой картинкой была надпись "Традиционный". Другой пользователь, который хотел устроиться барменом, рассказал, что на одном из более чем 80 слайдов был изображен инопланетянин с ссадиной на колене, сидящий рядом с велосипедом. Рядом было написано "Со мной что-то случилось". В этом случае так же предлагалось указать "Это я" или "Не я". Уточняется, что после прохождения тестирования система самостоятельно сортирует и анализирует полученные результаты. При этом разработчик не дает много информации о том, как работает его ИИ, поэтому понять, по какому критерию нейросеть составляет свою оценку, нельзя. "Алгоритмы ИИ компании пытаются адаптировать для разных областей. Это наработки, которые еще не зарекомендовали себя методом проб и ошибок, - сказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. - Очень хочется надеется, что они апробировали, тестировали системы, а все остальное - это сбои, которые связаны с неправильной адаптацией, потому что по сути алгоритм то очень простой". Он подчеркнул, что дата-сеты, используемые для нейросетей, должны быть подготовлены. Однако здесь встает другая проблема - сегодня в мире наблюдается недостаток специалистов, которые могли бы решить этот вопрос. В дальнейшем, по мнению Муртазина, качество таких практик будет повышаться, и работодатели станут чаще применять ИИ для найма персонала. "Когда появились компьютеры, они ошибались, в том числе из-за того, что хороших программистов было мало, общий уровень был не очень хорош. Но тем не менее несмотря на эти ошибки мы сегодня повсеместно пользуемся компьютерами. С алгоритмами ИИ будет ровно та же самая ситуация", - уверен эксперт. Вместе с тем полноценный найм без участия человека возможен, например, на позиции стажеров, но провести собеседование с будущим Senior Python Developer, старшим разработчиком с опытом работы не менее пяти лет, робот самостоятельно не сможет. В этом случае необходимо учитывать множество критериев, а потому без живого человека здесь не обойтись, считает руководитель группы FusionBrain Института AIRI, к.т.н. Андрей Кузнецов.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: РФ, ИИ, персонал, собеседования
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.