В РФ растет патентная активность компаний

16 февраля. FINMARKET.RU - В 2023 году российские заявители компенсировали снижение патентной активности иностранных. Роспатент в прошлом году получил почти столько же заявок на изобретения (26,7 тыс.), сколько и в 2022 году (26,9 тыс.), из них 20,6 тыс. российских и 6,1 тыс. иностранных. Как отметил вчера на итоговой коллегии ведомства первый вице-премьер Андрей Белоусов, в 2023 г. "падение иностранных заявок нивелировала возросшаяотечественных разработчиков". Число российских заявок выросло за год на 8,7% (в 2022 г.- падало на 3,1%), иностранных - сократилось на 24%, пишет "Коммерсант"

На 13,6% увеличилось количество заявок в фармацевтике (до 701), на 7,9% - в автомобилестроении (до 522), на 6,2% - в нефтедобыче и нефтепереработке, а также медтехнологиях (до 552 и 2523 соответственно), на 2,7% - в биотехнологиях (до 569). Как уточнили в секретариате первого вице-премьера, 2286 заявок поступило от крупных компаний (рост на 23,4%), 1340 - от микропредприятий (снижение на 8,5%), 700 - от малых (рост на 24,8%) и 395 - от средних (увеличение на 16,2%). Белый дом видит источник "новых идей в сфере технологических инноваций" в "малых технологических компаниях" (МТК).

Белоусов одной из задач Роспатента назвал развитие инструментов доступной финподдержки МТК.