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16 февраля 2024 года 09:17
НСПК обновит индикаторы подозрительных операций в СБП
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Валерий Шарифулин/ТАСС
16 февраля. FINMARKET.RU - Национальная система платежных карт (НСПК) намерена обновить индикаторы, выявляющие подозрительные операции в СБП, и внедрить новую версию в этом году, пишут "Ведомости". Уже ведется работа с банками, заявил руководитель кибербезопасности НСПК Артем Гутник на уральском форуме Банка России по кибербезопасности. По расчетам компании, это позволит примерно в 2 раза эффективнее выявлять операции без согласия клиента и бороться с мошенничеством. СПБ набирает популярность как канал вывода средств у злоумышленников, отметил во время выступления на уральском форуме директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский. Заложенные в системе индикаторы риска необходимо перезапустить, потому что сейчас этот инструмент неэффективен, заявил он. СПБ набирает популярность как канал вывода средств у злоумышленников, отметил во время выступления на уральском форуме директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский. Но заложенные в системе индикаторы риска необходимо перезапустить, потому что сейчас этот инструмент неэффективен, заявил он.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, СПБ, индикаторы, мошенники
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