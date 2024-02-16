НСПК обновит индикаторы подозрительных операций в СБП

16 февраля. FINMARKET.RU - Национальная система платежных карт (НСПК) намерена обновить, выявляющие подозрительные операции в СБП, и внедрить новую версию в этом году, пишут "Ведомости". Уже ведется работа с банками, заявил руководитель кибербезопасности НСПК Артем Гутник на уральском форуме Банка России по кибербезопасности.

По расчетам компании, это позволит примерно в 2 раза эффективнее выявлять операции без согласия клиента и бороться с мошенничеством.набирает популярность как канал вывода средств у злоумышленников, отметил во время выступления на уральском форуме директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский. Заложенные в системе индикаторы риска необходимо перезапустить, потому что сейчас этот инструмент неэффективен, заявил он.

СПБ набирает популярность как канал вывода средств у злоумышленников, отметил во время выступления на уральском форуме директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский. Но заложенные в системе индикаторы риска необходимо перезапустить, потому что сейчас этот инструмент неэффективен, заявил он.