В России вырос спрос на компьютеры кустарной сборки

16 февраля. FINMARKET.RU - Впервые с конца 1990-х годов в России вырос спрос на настольные, собранные кустарным способом В 2023 г. 20% настольных ПК, проданных в России, не относились к какому-либо бренду, то есть были собраны прямо в магазине или на радиорынке согласно требованиям заказчика (зачастую - из принесенных им запчастей). В 2022 г. такие устройства занимали всего 11% рынка, следует из отчета компании-партнера нескольких производителей электроники.

При этом продажи таких девайсов за год выросли более чем в 2 раза - примерно до 260 тыс. штук, подсчитали авторы документа. Эти данные подтвердил "Известиям" источник, близкий к одному из импортеров техники.

Кустарнаякомпьютеров под заказ практиковалась всегда, однако рост интереса к таким девайсам наблюдается впервые с конца 1990-х - начала 2000-х годов, отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Как отметил эксперт, локальные сборщики захватывают нишу, поскольку настольные компьютеры ведущих мировых брендов перестали поставляться в Россию - во всяком случае, по параллельному их ввозится значительно меньше, чем ноутбуков. "При этом такое устройство при сопоставимых характеристиках может оказаться дешевле, чем десктоп известного бренда", - сказал эксперт.

Основные покупатели самосборных компьютеров - геймеры, которым нужны "прокачанные" ПК с определенными характеристиками. Такие ПК также нужны, например, работающим из дома разработчикам, людям творческих специальностей, малому бизнесу, добавил он.

По данным "Авито", за прошедший год продажи компьютеров, собранных частными лицами, выросли на 66% в сравнении с 2022 г.. В 2023 г. средняя цена такого ПК составила 40 тыс. рублей.