В России введут штраф за бесплатную раздачу просроченной еды

15 февраля. FINMARKET.RU - В России появится штраф за бесплатную раздачу продуктов с истекшим сроком годности населению фондами и благотворительными организациями. Такой законопроект подготовлен к внесению в Госдуму депутатами фракции "Единой России". Он разработан в пакете документов, подразумевающих отмену НДС на фудшеринг, пишут "Известия"

Парламентарии предлагают дополнить ч. 1 ст. 14.43 КоАП "Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов" такой категорией организаций.

Соответственно, за нарушения должностным лицам будет грозить штраф от 10 до 20 тыс. рублей; предпринимателям без образования юрлица - от 20 до 30 тыс., юрлицам - от 100 до 300 тыс. рублей.

"Предлагаемые законопроектом изменения направлены на минимизацию рисков распределения небезопасной продукции (к примеру, пищевых продуктов с истекшим сроком годности) адресатам", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Помимо КоАП изменения будет внесены в федеральные законы "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" и "О качестве и безопасности пищевых продуктов". Пакет законопроектов предполагает создание специальных реестров компаний и реестра НКО, которые смогут пользоваться налоговой льготой и активно участвовать в фудшеринге.