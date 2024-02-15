.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
"ТНС энерго" получила в 2023 г. "бумажную" прибыль по РСБУ в 51,3 млрд руб. после убытка годом ранее
15 февраля 2024 года 10:13
В России введут штраф за бесплатную раздачу просроченной еды
|0
DPA/TACC
15 февраля. FINMARKET.RU - В России появится штраф за бесплатную раздачу продуктов с истекшим сроком годности населению фондами и благотворительными организациями. Такой законопроект подготовлен к внесению в Госдуму депутатами фракции "Единой России". Он разработан в пакете документов, подразумевающих отмену НДС на фудшеринг, пишут "Известия". Парламентарии предлагают дополнить ч. 1 ст. 14.43 КоАП "Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов" такой категорией организаций. Соответственно, за нарушения должностным лицам будет грозить штраф от 10 до 20 тыс. рублей; предпринимателям без образования юрлица - от 20 до 30 тыс., юрлицам - от 100 до 300 тыс. рублей. "Предлагаемые законопроектом изменения направлены на минимизацию рисков распределения небезопасной продукции (к примеру, пищевых продуктов с истекшим сроком годности) адресатам", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Помимо КоАП изменения будет внесены в федеральные законы "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" и "О качестве и безопасности пищевых продуктов". Пакет законопроектов предполагает создание специальных реестров компаний и реестра НКО, которые смогут пользоваться налоговой льготой и активно участвовать в фудшеринге.
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.