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15 февраля 2024 года 09:42
Почему компании опасаются привлекать к работе самозанятых
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Владимир Смирнов/ТАСС
15 февраля. FINMARKET.RU - В РФ четверть компаний опасается привлекать к работе самозанятых из-за излишнего внимания со стороны контролирующих органов к этому виду взаимоотношений, пишет "Российская газета". Такую причину руководители назвали существенным минусом сотрудничества с самозанятыми, свидетельствуют результаты опроса аналитического центра "Консоль.Про". В то же время работодатели сходятся в том, что самозанятость позволяет получить лучшего сотрудника на рынке труда, и даже "занять" его у конкурента на время выполнения проекта. Причиной внимания контролирующих органов может стать то, что под видом сотрудничества с самозанятым по договору ГПХ, работодатель маскирует трудовые отношения. Каждый пятый работодатель признался, что относится к самозанятому специалисту, как к нанятому по трудовому договору. В этом году контроль за компаниями, работающими с самозанятыми, усилится. С 1 марта в силу вступят положения закона о занятости, которые касаются деятельности межведомственных комиссий по борьбе с теневой занятостью. Минтрудом разработан проект, в котором говорится, какие именно сведения будут поступать в эти межведомственные комиссии из налоговых органов. В том числе это будет информация о возможной переквалификации гражданско-правовых отношений в трудовые, и организациях и ИП, которые сотрудничают более чем с 10 самозанятыми и выплачивают им доход от 50 тысяч руб. в месяц. Работодатели поясняют, что сотрудничество с самозанятыми это возможность не разращивать штат сотрудников, а привлекать специалистов на время выполнения определенного проекта. Главным преимуществом самозанятости работодатели называют возможность сотрудничества с сильным специалистом из компании-конкурента в рамках проекта, так ответили 32% работодателей. В то же время руководители отметили, что гораздо меньше могут контролировать сотрудника, если он является самозанятым.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, компании, самозантые
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