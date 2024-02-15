Почему компании опасаются привлекать к работе самозанятых

15 февраля. FINMARKET.RU - Вчетверть компаний опасается привлекать к работе самозанятых из-за излишнего внимания со стороны контролирующих органов к этому виду взаимоотношений, пишет "Российская газета" . Такую причину руководители назвали существенным минусом сотрудничества с самозанятыми, свидетельствуют результаты опроса аналитического центра "Консоль.Про". В то же время работодатели сходятся в том, что самозанятость позволяет получить лучшего сотрудника на рынке труда, и даже "занять" его у конкурента на время выполнения проекта.

Причиной внимания контролирующих органов может стать то, что под видом сотрудничества с самозанятым по договору ГПХ, работодатель маскирует трудовые отношения. Каждый пятый работодатель признался, что относится к самозанятому специалисту, как к нанятому по трудовому договору.

В этом году контроль за компаниями, работающими с самозанятыми, усилится. С 1 марта в силу вступят положения закона о занятости, которые касаются деятельности межведомственных комиссий по борьбе с теневой занятостью. Минтрудом разработан проект, в котором говорится, какие именно сведения будут поступать в эти межведомственные комиссии из налоговых органов. В том числе это будет информация о возможной переквалификации гражданско-правовых отношений в трудовые, и организациях и ИП, которые сотрудничают более чем с 10 самозанятыми и выплачивают им доход от 50 тысяч руб. в месяц.

Работодатели поясняют, что сотрудничество с самозанятыми это возможность не разращивать штат сотрудников, а привлекать специалистов на время выполнения определенного проекта. Главным преимуществом самозанятости работодатели называют возможность сотрудничества с сильным специалистом из компании-конкурента в рамках проекта, так ответили 32% работодателей.

В то же время руководители отметили, что гораздо меньше могут контролировать сотрудника, если он является самозанятым.