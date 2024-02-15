15 февраля. FINMARKET.RU - С начала года изменилась ситуация с пропуском мошеннического трафика операторами связи: подавляющее большинство вызовов начало проходить с номеров крупнейших компаний, в то время как в 2023 году нарушения преимущественно были на стороне малых игроков. .

Крупные операторы связи, подключенные к государственной системе "Антифрод" (запущена Роскомнадзором в начале 2023 года, все операторы связи должны подключиться к ней до конца февраля 2024 года), стали пропускать мошеннические вызовы чаще, чем небольшие компании, следует из данных одной из систем мониторинга, с которыми ознакомился "Коммерсант" . По ним, с 1 января больше всего фрода проходит через "Вымпелком", "МегаФон" и МТС, в ряде регионов - Tele2 и МТТ (входит в МТС).

В целом в январе 2024 года со звонками с подозрением на мошенничество столкнулись 19% пользователей в РФ, что на 5 п. п. выше год к году, рассказал аналитик Kaspersky Who Calls Владимир Григорьев. В "Яндексе" (развивает свой определитель номеров) говорят о росте нежелательных звонков в январе на 27%.

Эксперты объясняют ситуацию сложностью работы антифрод-систем на сетях крупных операторов, а также более активным распространением ими сим-карт для увеличения абонентских баз.